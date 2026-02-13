El Congreso de UnTER, con la presencia de las 18 seccionales, sesiona desde este mediodía en Cipolletti y todo indica que la decisión será contundente: rechazar la oferta salarial del Gobierno rionegrino y avanzar hacia el no inicio del ciclo lectivo previsto para el 2 de marzo. Tras seis horas de debate, un cuarto intermedio hizo un parate para una movilización por las calles de la ciudad, en un mensaje directo al gobernador Alberto Weretilneck. La postura gremial es unánime: la propuesta oficial no alcanza y el conflicto docente se profundiza.

La elección de Cipolletti como sede del Congreso no fue casual. Los docentes quisieron que el mensaje llegara al corazón político del gobernador Weretilneck. La ciudad se convirtió en epicentro de la protesta, con una marcha que detuvo su paso frente al edificio municipal sobre calle Yrigoyen, antes de regresar al debate. El gesto de exponer el conflicto en las calles y busca visibilidad en el territorio del mandatario.

El Congreso arrancó minutos antes del mediodía y, tras largas horas de discusión, la presidencia resolvió un cuarto intermedio. Pero no fue un descanso: fue la oportunidad para que cientos de docentes se manifestaran. Además del reclamo salarial, también expusieron el estado crítico de la Escuela 24, de la 4 y el cierre de cargos en toda la provincia.

La oferta del Gobierno, bajo la lupa

El viernes pasado, el Ejecutivo presentó una propuesta que replicó la misma fórmula ofrecida a ATE y UPCN:

Actualización automática bimestral del salario bruto, basada en el promedio del IPC nacional y el IPC de Viedma .

Suma fija no remunerativa de $250.000, en dos cuotas iguales, a pagarse el 20 de febrero y el 20 de marzo.

Sin embargo, la propuesta quedó muy lejos del pedido gremial de llevar el sueldo testigo a 2 millones de pesos. Para los docentes, el bono es apenas un paliativo y la actualización por inflación no garantiza una recomposición real. El rechazo es de todas las seccionales.

El resultado parece cantado: rechazo a la oferta y definición de medidas de fuerza. Todo indica que habrá paro y no inicio de clases el 2 de marzo, día en el que los chicos deberían regresar a las aulas. Además, ya está confirmado un paro para el próximo miércoles 18, coincidiendo con el regreso de las escuelas de Receso Invernal Extendido.