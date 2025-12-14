Los familiares de Enzo de Oro, el joven hallado sin vida en el río Negro, y un grupo de vecinos autoconvocados de Paso Córdoba están realizando una colecta solidaria para juntar dinero para trasladar el cuerpo de Enzo desde el Alto Valle hacia Las Heras, Mendoza.

El joven fue encontrado sin vida el viernes pasado, tras seis días de búsqueda, en aguas del río Negro. Sus amigos habían denunciado su desaparición tras el hallazgo de su mochila en la orilla del río. Finalmente su cuerpo fue hallado en el agua a unos 10 kilómetros de Paso Córdoba.

Cuando se enteraron de su desaparición, la familia de Enzo viajó inmediatamente desde Mendoza para sumarse a la búsqueda y seguir la investigación de cerca en caso de novedade. Ahora necesitan ayuda para juntar los fondos necesarios y poder llevar a su hijo y hermano hacia su ciudad, pero también para afrontar los gastos de este viaje de emergencia.

La familia del joven está recibiendo acompañamiento psicológico por parte de la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) del Poder Judicial.

Enzo tenía 28 años, en 2020 se había mudado a Roca y vivía en la zona de Paso Córdoba, junto a su pareja y su hija. Además era un conocido empleado ya que trabajaba en un almacén de barrio.

Quienes deseen colaborar con sus familiares, pueden hacerlo al alias de Mercado Pago: lautivives, a nombre de Lautaro Exequiel Vives Malossi, CUIT 20485441418.