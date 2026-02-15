Finalizó la primera etapa del SVNS 2, que tuvo lugar en Nairobi, capital de Kenia, y en la búsqueda del ascenso, el seleccionado argentino femenino de rugby, las Yaguaretés 7`s lograron el primer puesto y recibieron la primera medalla dorada de su historia.

El elenco albiceleste logró el campeonato con 13 puntos, producto de cuatro victorias y una sola derrota. De esta forma, sumaron 20 puntos para la tabla general en búsqueda de lograr el ascenso. Luego de los partidos que dieron cierre a la primera etapa, las argentinas recibieron la medalla de Oro por primera vez en su historia.

Cabe remarcar que con el nuevo cambio de formato en el Circuito Mundial, los mejores cuatro posicionados luego de las tres etapas del SVNS 2, disputarán, junto a los ocho del SVNS 1, tres eventos del SVNS World Championship Series. En estas etapas, todos se enfrentarán contra todos: ganar suma tres puntos, mientras que una derrota con bonus suma una unidad.

En la capital de Kenia, en la rama femenina, Las Yaguaretés se consagraron campeonas por una unidad. Las dirigidas por Nahuel García, cayeron por 17 a 12 ante Sudáfrica pero alcanzaron los 13 puntos y finalizaron como líderes. Las sudafricanas con 12, quedaron como escoltas. Mientras que el podio lo completó España con 11, tras derrotar a las locales (que quedaron quintas con seis puntos), por 14 a 5. En el cuarto escalón se ubicó China con seis unidades, con mejor goleo que las keniatas. Las asiáticas vencieron en un duelo clave a las colistas, Brasil, por 24 a 5.