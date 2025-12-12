El aumento sostenido de casos de tos convulsa en Neuquén encendió las alertas y aceleró el despliegue de nuevas estrategias de vacunación. En ese contexto, el ministro de Salud, Martín Regueiro, confirmó que el 19 de diciembre se realizará “La Noche de las Vacunas”, una campaña especial que extenderá la atención hasta las 22 y pondrá a disposición todo el calendario nacional, incluida la triple bacteriana —clave para prevenir coqueluche— y la triple viral.

En diálogo con La Mañana es de La Primera, que se emite por AM550, el ministro explicó que la decisión responde a la necesidad de facilitar el acceso y cerrar brechas de vacunación que se evidencian especialmente entre niños y adolescentes. “Vamos a salir activamente a vacunar. Tenemos vacunas, tenemos horarios extendidos y estamos buscando todas las estrategias posibles para que la población se acerque”, señaló.

Regueiro remarcó que el repunte de casos de coqueluche impacta sobre todo en bebés menores de dos meses, que aún no pueden recibir la vacuna y dependen de la protección del entorno familiar. “La estrategia nido —vacunar a la embarazada y al grupo conviviente— es fundamental. Hoy tenemos un bebé internado en el Heller y dos hermanos de 8 y 13 años sin ninguna vacuna. Esto no es de ahora: son esquemas atrasados desde hace tiempo, y eso repercute en toda la comunidad”, advirtió.

Números bajos

Pese a que Neuquén figura entre las provincias con mejores tasas de vacunación del país, los números siguen lejos del ideal. “Tenemos una cobertura por encima del 85%, pero deberíamos estar arriba del 90 o 95% para evitar rebrotes. Cuando bajan los niveles aparecen enfermedades que ya estaban controladas”, sostuvo.

La ley nacional establece que la vacunación es obligatoria, pero el ministro aclaró que el Estado neuquino evita iniciar denuncias porque suelen alejar a las familias del sistema sanitario. “Primero buscamos convencer, estar cerca, vacunar en las escuelas y en todas las oportunidades. Una denuncia debe ser el último recurso, porque muchas veces genera más distancia y termina perjudicando a los chicos”, detalló.

Regueiro insistió en que completar el calendario “lleva dos minutos” y que todas las vacunas están disponibles en los centros de salud. “Hoy no hay limitantes: tenemos stock, horarios amplios y campañas activas. Lo que pedimos es que la gente aproveche y mantenga el calendario al día”, concluyó.

En alerta

La tos convulsa —o coqueluche— es una enfermedad respiratoria contagiosa y potencialmente grave en bebés pequeños. La vacuna se aplica a los 2, 4 y 6 meses; luego a los 15 meses; a los 5 años; y nuevamente a los 11. También deben vacunarse embarazadas y convivientes para proteger a los recién nacidos.

Mirá la nota completa: