El circuito de Suzuka, uno de los más emblemáticos del automovilismo mundial, fue escenario de una complicada serie de incidentes para Jack Doohan. El piloto australiano, quien fue reemplazado por Franco Colapinto en Alpine y actualmente es piloto de pruebas, tuvo un inicio de temporada complicado en Fórmula 1 y ahora atraviesa un momento difícil en el Campeonato de Súper Fórmula Japonesa.

Los impactos de Doohan

Durante las pruebas de postemporada del Súper Fórmula, Doohan impactó tres veces consecutivas en la curva Degner, en días seguidos. El primer choque ocurrió el miércoles, cuando golpeó la parte trasera de su monoplaza; al día siguiente, el jueves, sufrió un impacto frontal; y finalmente, el viernes, protagonizó un nuevo accidente que provocó bandera roja por más de diez minutos.

En esta última sesión, Doohan perdió el control tras pisar el pianito en Degner 1 y terminó chocando contra la barrera de contención. Afortunadamente, en todas las ocasiones pudo salir sin problemas del coche. A pesar de limitar su tiempo en pista, el equipo Kondo reparó el auto para que el piloto pudiera completar los últimos 30 minutos de pruebas, donde logró su mejor registro, un tiempo de 1m38s350. Esto lo ubicó noveno entre 14 rookies y 26° en la clasificación general.

El mejor tiempo de la jornada lo marcó Ugo Ugochukwu, exjunior de McLaren en la Fórmula 1, con un registro de 1m36s682 a bordo del Dallara-Toyota #1 de TOM’S. Las condiciones climáticas del viernes, con cielo despejado, temperaturas bajas y un fuerte viento de cola en la recta principal, favorecieron tiempos rápidos. Entre los mejores debutantes también estuvieron Luke Browning, piloto de la Academia Williams que trabajó junto a Doohan en Kondo Racing.

Mientras Doohan no asistió a la conferencia de prensa posterior a las pruebas, el director de fábrica de Kondo Racing, Nobuaki Atate, comentó: "El rendimiento de Luke y Jack es extremadamente alto. Jack simplemente tuvo una serie de accidentes, pero es un chico con un potencial considerable. Creo que Suzuka es difícil en esta época del año, y él ha hecho ajustes, así que no creo que esto vuelva a suceder la próxima vez". Además, explicó que lograron que Doohan regresara a pista tras el tercer accidente para evitar que se "marchara con la impresión negativa".

Respecto a un posible fichaje de Doohan, confirmado para estas pruebas el martes y con contrato vigente con Alpine hasta 2026, Atate evitó dar detalles: "Debido a cuestiones contractuales, aún no puedo decir nada". Sin embargo, agregó que "teniendo en cuenta los resultados de nuestro equipo en las carreras, hemos empezado a comprender un poco dónde pueden estar los problemas del coche. Los comentarios de Luke y Jack también han puesto de relieve ciertos aspectos".

La difícil jornada de Jack Doohan en Suzuka y su potencial de recuperación

Las pruebas de postemporada del Campeonato de Súper Fórmula Japonesa constaron de seis sesiones que sumaron 12 horas en total: cuatro horas y media los días miércoles y jueves, y tres horas el viernes. La categoría regresará a Suzuka para los tests de pretemporada el 25 y 26 de febrero, donde participará el argentino Sacha Fenestraz, quien finalizó 18° en la tabla general durante estos ensayos.

Doohan chocó tres veces en Suzuka

En tanto, el futuro de Doohan sigue siendo una incógnita. El piloto se ha mostrado reservado, incluso usando una foto de perfil en Instagram con fondo negro, lo que alimenta la incertidumbre sobre su continuidad en el automovilismo.