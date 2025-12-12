Una intervención rápida en una zona de difícil acceso

La Prefectura Naval Argentina realizó un operativo sanitario en Villa La Angostura para asistir a una mujer de 74 años que se encontraba en el paraje El Colorado, un sector ribereño a la vera del lago Nahuel Huapi sin acceso terrestre. La paciente había manifestado dolor abdominal y adormecimiento en las piernas, motivo por el cual el Hospital Local solicitó apoyo para garantizar su atención.

El despliegue: asistencia primaria y traslado seguro

Al tratarse de un área a la que solo se llega por agua, Prefectura dispuso la salida de una embarcación semirrígida con personal especializado y profesionales de la salud. Al arribar al lugar, la tripulación brindó atención primaria y estabilizó a la mujer para asegurar un traslado seguro.

Luego, siguiendo las indicaciones médicas, la paciente fue llevada por el lago hasta el muelle Modesta Victoria, en Bahía Mansa. Allí la esperaba una ambulancia que continuó con la derivación hacia el hospital para los estudios correspondientes.

Un operativo que refuerza la contención en zonas rurales

La intervención permitió activar un circuito sanitario eficiente para una persona mayor que habita un sector aislado, donde el acceso rápido a la atención médica depende del trabajo coordinado entre organismos del Estado. Prefectura remarcó que este tipo de operativos forman parte de sus tareas habituales de asistencia a las comunidades asentadas en áreas ribereñas.