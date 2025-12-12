¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 12 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Operativo en villa la angostura

Una mujer mayor de un paraje aislado se sentía mal y Prefectura activó un operativo sanitario para que llegue al hospital

La asistencia se activó tras un pedido del Hospital de Villa La Angostura. La mujer tenia dolor abdominal y adormecimiento en las piernas. Prefectura llegó por agua y la trasladaron a Bahía Mansa.

Por Redacción

Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 14:20
PUBLICIDAD

Una intervención rápida en una zona de difícil acceso

La Prefectura Naval Argentina realizó un operativo sanitario en Villa La Angostura para asistir a una mujer de 74 años que se encontraba en el paraje El Colorado, un sector ribereño a la vera del lago Nahuel Huapi sin acceso terrestre. La paciente había manifestado dolor abdominal y adormecimiento en las piernas, motivo por el cual el Hospital Local solicitó apoyo para garantizar su atención.

El despliegue: asistencia primaria y traslado seguro

Al tratarse de un área a la que solo se llega por agua, Prefectura dispuso la salida de una embarcación semirrígida con personal especializado y profesionales de la salud. Al arribar al lugar, la tripulación brindó atención primaria y estabilizó a la mujer para asegurar un traslado seguro.

Luego, siguiendo las indicaciones médicas, la paciente fue llevada por el lago hasta el muelle Modesta Victoria, en Bahía Mansa. Allí la esperaba una ambulancia que continuó con la derivación hacia el hospital para los estudios correspondientes.

Un operativo que refuerza la contención en zonas rurales

La intervención permitió activar un circuito sanitario eficiente para una persona mayor que habita un sector aislado, donde el acceso rápido a la atención médica depende del trabajo coordinado entre organismos del Estado. Prefectura remarcó que este tipo de operativos forman parte de sus tareas habituales de asistencia a las comunidades asentadas en áreas ribereñas.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD