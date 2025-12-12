Picún Leufú: anunciaron una inversión millonaria para resolver problemas históricos del sistema cloacal

El Gobierno provincial informó que realizará una inversión millonaria para construir una nueva planta cloacal en Picún Leufú, una obra considerada estratégica para el desarrollo urbano y el cuidado ambiental de la región.

El anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, durante el acto por el 54º aniversario junto a la intendenta Perla Díaz. Allí se indicó que se proyecta una planta con tecnología moderna, eficiente y con criterios de menor impacto ambiental.

En relación con el proyecto, Tobares señaló que la decisión se trabajó con el municipio y que apunta a dar respuesta a las dificultades del sistema cloacal que la localidad arrastra desde hace años. También explicó que se busca planificar una infraestructura con proyección de 20 a 30 años de crecimiento demográfico.

El ministro subrayó que la obra tendrá como objetivo proteger el Lago Ezequiel Ramos Mejía y los acuíferos locales, además de resguardar la salud de la población. En ese marco, remarcó la magnitud de la inversión destinada a la preservación de los recursos hídricos y el ambiente.

Por su parte, la intendenta Díaz destacó el trabajo colectivo de la comunidad y repasó iniciativas en educación, producción y ambiente. En el plano educativo, mencionó el alcance del programa de becas Gregorio Álvarez, que en 2025 llegó a 305 estudiantes de la localidad, además de acciones vinculadas a ferias integrales, capacitaciones laborales y promoción turística.

Tras el acto, autoridades provinciales y municipales recorrieron obras finalizadas, entre ellas el suministro de energía y alumbrado en el barrio Portal de las Rosas (ex Salitral), con una inversión de 637.674.856 pesos; y el asfalto de la Avenida Primeros Pobladores, por 512.605.820,79 pesos. También visitaron el embellecimiento exterior junto a la Casita de los Abuelos, una obra de 60.000.000 de pesos que incluyó cordón cuneta, veredas, rampas, barandas y desagües, con mano de obra local y recursos municipales.