Del 11 al 16 de diciembre vuelve uno de los eventos comerciales más esperados de la región: La Saladita, ubicada sobre Ruta 151, kilómetro 27, en el tradicional predio de la jineteada. Con el impulso del aguinaldo y la proximidad de las fiestas, La Saladita invita a familias de Cinco Saltos, Centenario, Neuquén y alrededores a aprovechar esta gran feria regional que reúne artesanos locales, emprendedores y stands comerciales de diversos rubros.

Los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de productos, incluyendo: Artesanías regionales, patio de comidas, bazar y decoración, indumentaria y calzados, bijouterie, blanquería, electrónica y mucho más.

La feria contará con ventas por mayor y por menor, convirtiéndose en una excelente oportunidad para realizar compras accesibles y al mejor precio. La Saladita abrirá sus puertas todos los días de 10:00 a 23:00 horas, con entrada libre y gratuita, ofreciendo un paseo para toda la familia. La Saladita ya se convirtió en un clásico del calendario popular en el Alto Valle. No sólo mueve cientos de puestos y clientes: también activa pequeños clubes, comercios periféricos y mano de obra local.