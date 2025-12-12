¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 12 de Diciembre, Neuquén, Argentina
La Laguna del Chancho tendrá una silla hidráulica para personas con movilidad reducida

El presidente del Ente Provincial de Termas de Neuquén, Matías Ramos subrayó la importancia de esta iniciativa y señaló: "Tenemos que seguir avanzando en reformas y obras dentro del complejo termal para seguir garantizando la accesibilidad".

Por Redacción

Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 13:27
Por primera vez, personas con movilidad reducida podrán ingresar a la emblemática Laguna del Chancho gracias a la incorporación de una nueva silla hidráulica.

El presidente del Ente Provincial de Termas de Neuquén, Matías Ramos subrayó la importancia de esta iniciativa y señaló: “Tenemos que seguir avanzando en reformas y obras dentro del complejo termal, para seguir garantizando la accesibilidad y que todos nuestros visitantes puedan disfrutar de las propiedades termales de estos recursos naturales inigualables que tiene la Provincia”.

Un avance enorme hacia un complejo termal más inclusivo, seguro y accesible para todas las personas, llevado adelante junto a la Subsecretaría de Discapacidad de la Provincia.

Con una inversión de 20 millones de pesos, se instaló la primera silla hidráulica en la Laguna del Chancho y se proyectó la colocación de la segunda en la Laguna Verde.
 

