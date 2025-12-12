Por primera vez, personas con movilidad reducida podrán ingresar a la emblemática Laguna del Chancho gracias a la incorporación de una nueva silla hidráulica.

El presidente del Ente Provincial de Termas de Neuquén, Matías Ramos subrayó la importancia de esta iniciativa y señaló: “Tenemos que seguir avanzando en reformas y obras dentro del complejo termal, para seguir garantizando la accesibilidad y que todos nuestros visitantes puedan disfrutar de las propiedades termales de estos recursos naturales inigualables que tiene la Provincia”.

Un avance enorme hacia un complejo termal más inclusivo, seguro y accesible para todas las personas, llevado adelante junto a la Subsecretaría de Discapacidad de la Provincia.

Con una inversión de 20 millones de pesos, se instaló la primera silla hidráulica en la Laguna del Chancho y se proyectó la colocación de la segunda en la Laguna Verde.

