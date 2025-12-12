Pérfora de Plaza Huincul y Pacífico de Neuquén capital deberán jugar esta noche de viernes a partir de las 22, los 114 segundos que restan para completar el partido correspondiente al segundo cotejo de la final del Torneo Pre Federal de Basquetbol 2025, que se suspendió el fin de semana en el estadio Oscar "Piti" Claris (ex Malvinas Argentinas).

Tras los descargos de los dos clubes y luego de casi cuatro días de espera, salió el fallo por parte del Tribunal de Penas, que resolvió luego de observar las pruebas fílmicas aportadas y los argumentos vertidos por cada institución y el reglamento en la mano, el Tribunal dictaminó que el encuentro se complete a puertas cerradas en el mismo reducto, cuando el local se imponía 81 a 74 y restaban 1 minuto y 54 segundos.

El conflicto se generó cuando Gustavo Maranguello del equipo decano, recibió un empujón de un rival cayó debajo del tablero, un espectador ubicado en la platea tomó la pelota y se lo lanzó al jugador. El jugador visitante acusó el golpe y ya no se jugó más.

Gustavo Maranguello en el piso, a punto de recibir un pelotazo por parte de un espectador. Allí nació el conflicto

Después, Pacífico se dirigió a los vestuarios y "decidió unilateralmente retirar al equipo", según el fallo, alegando falta de seguridad. Eso quedó registrado en el video de la transmisión y de ahí en más se cotejaron las versiones de los clubes con el comisionado técnico. Pacífico denunció que un integrante de la mesa de control perteneciente a Pérfora agredió a una persona del cuerpo técnico de la visita.

Quinces fecha de prohibición de ingresar a estadios, para el espectador que le arrojó la pelota a Maranguello, .identificado como Diego Wagner, que el club local suspendió al simpatizante de manera preventiva.

En torno, al otro incidente informado, se desprende del informe del comisionado técnico que Maximiliano Caparrós (ex diputado provincial por el Movimiento Popular Neuquino) fue quién agredió físicamente al asistente Caligari de Pacífico y que posteriormente fue retirado, al que le aplicaron tres fechas de sanción.

Además de hacerse cargo del traslado del rival para terminar el partido que fue suspendido y que debe completarse esta noche el Tribunal multó a Pérfora con 10 AJC (Arancel de Juez) por no haber garantizado el normal desarrollo del encuentro desde la seguridad. Al mismo tiempo, Pacífico fue multado con la misma suma por haberse retirado del partido. El monto sería de unos 330 mil pesos, aproximadamente, para cada uno.

El segundo partido de la final se completará este viernes y el tercer punto irá el lunes en El Viejo Ramírez a partir de las 21.30. Cabe mencionar que, según se desprende del fallo, los cotejos en la capital neuquina sí podrán tener público de ambas parcialidades. Aunque, la policía de la capital y el Ministerio de Seguridad de la provincia evalúan que solo se permita el acceso de público local.

Lo cierto, que los últimos partidos del certamen, semifinales (Independiente y Pérfora) y ahora la final, están más cerca de las crónicas policiales, que las deportivas. Y se estima, a la hora de formular hipótesis que la historia de la escalada de violencia, tendrá un par de capítulos más. Lamentable.