En Argentina, la música y lo que elegimos escuchar configura una identidad: nos acompaña y nos define. Por eso, cada fin de año, cuando las plataformas publican sus rankings, hay algo de radiografía colectiva y algo de confesión: lo que escuchamos habla de qué tan eclécticos fuimos. El 2025 no fue la excepción. Porque, si bien cada cual tiene su playlist, y cada familia su propio DJ designado, hubo un pulso común que se expandió del sur al norte: este fue el año en que la cumbia, el trap y el rock se tomaron de la mano, como si por un rato dejaran de competir para recordar que todos vienen del mismo lugar: la calle.

Y te va a sorprender quién fue el artista argentino más escuchado del año, que llevó la cumbia a niveles históricos.

Bad Bunny: el dueño del tablero

Lo sabemos. Cuando el puertorriqueño aparece en una lista, lo hace para quedarse arriba. Pues, Bad Bunny volvió a ser el artista más escuchado en Argentina y en el mundo. Genera una especie de planeta propio que orbita sobre géneros que él mismo reactiva. De hecho, su influencia fue tan fuerte que impulsó el aumento del 32% en los streams de salsa y merengue en nuestro país. Así es.

Sus discos DeBÍ TiRAR MáS FOToS y Un Verano Sin Ti se quedaron con los dos primeros puestos entre los álbumes del año, mientras que cuatro de sus temas entraron al Top 10. En 2025, Bad Bunny no compitió: simplemente ejerció su dominio natural.

El Conejo Malo sigue mirando a todos desde arriba, siendo el artista mas esuchado a nivel global y claro, también acá.

Un Poco De Ruido: la cumbia que explotó todo

Si hubo un fenómeno genuinamente argentino en 2025, fue Un Poco De Ruido. El trío que integran Pinky SD, DJ Pipo y Damo no inventó la cumbia, pero la empujó a un lugar nuevo: más electrónica, más callejera, más tribal, más urbana. La banda se transformó en un símbolo nacional, con una potencia tan transversal que hasta Lionel Messi los compartió en sus redes.

Ese guiño global fue suficiente para que UPR se convierta en el artista argentino más escuchado del año, ubicándose inmediatamente detrás de Bad Bunny.

En un año marcado por crisis, el país encontró en ellos una especie de ritual: música para bailar, para olvidar, para festejar, incluso para llorar. Porque la cumbia, ya sabemos, es un refugio.

UPDR, el trío cumbiero que la rompió este 2025 soprendiendo entre los más escuchados de Argentina.

Detrás de ellos, la lista siguió con nombres que ya son parte del ADN local:

Duki, motor del trap latino

Q’ Lokura, embajadores del cuarteto

Emilia, pop estético

Milo J, el pibe prodigio puro talento y consistencia

Luck Ra, que transformó el cuarteto en fenómeno continental

María Becerra, siempre en versión todo terreno

Y Myke Towers, que consolidó su lugar en el país como si fuera local

Una lista con más ritmos y estilos que en años anteriores. Así somos.

Duki, el rapero y compositor argentino que popularizó el género del trap a nivel nacional.

Canciones

“La Plena - W Sound 05” se quedó con el podio de la canción más escuchada del país: una mezcla justa entre lo latino y lo electrónico que funcionó en fiestas, en autos, en auriculares y en estadios. La cumbia, la guaracha y el reggaetón ocuparon el centro del ring. “Amor de Vago”, “BAILE INoLVIDABLE”, “Capaz (Merengueton)” y la sorpresiva resurrección de “Tu jardín con enanitos” completaron un Top 10 variado, intenso, eminentemente argentino en el modo de escuchar.

Álbumes

Argentina volvió a elegir lo que le hace bien: Bad Bunny arriba, sí, pero con una sorpresa hermosa en el tercer puesto: Rocanroles Sin Destino, de Callejeros, convertido en el álbum de rock más escuchado del año. Un disco de otra época ocupó el lugar que parece reservado para quienes no pasan, sino que quedan. También se destacaron los álbumes de Un Poco De Ruido, Luck Ra, y una oleada de artistas que demostraron que la industria siempre está en movimiento.

Luck Ra: cantante, compositor, streamer e influencer. Hoy lidera los rankings locales.

Los cuatro jinetes nacionales

El dato que mejor explica al país está acá. La cumbia creció 237% desde 2020, y Buenos Aires es la ciudad del mundo que más la escucha. El cuarteto tuvo otro año de oro, con Q’ Lokura, La K’onga y Ulises Bueno entre los más reproducidos.

El rock fue el género más escuchado del año, sostenido por la Generación Z: más de la mitad de sus oyentes fueron jóvenes. Y el trap se consolidó como el tercer género más fuerte del país. Mientras tanto, la guaracha explotó con un crecimiento del 300% en búsquedas.

No hay que elegir. En Argentina los géneros conviven porque el oído es ecléctico, por suerte.

Q' Lokura, una de las bandas de cuarteto más populares de Argentina.

Podcasts

Entre tanta música, la palabra tuvo lo suyo. En 2025, La Cruda volvió a ser el podcast más escuchado del país por quinto año consecutivo, con Migue Granados y sus entrevistas de temáticas tan incomodas como atrayentes. La salud mental, tendencia imparable, colocó a Psicología al Desnudo, Palabra Plena y Marian Rojas Estapé entre los primeros lugares. En paralelo, programas de actualidad como Barbano en hechos reales, Futuro en Construcción y La Fórmula Podcast demostraron que el país no solo baila, también piensa.

Ahora contanos vos. ¿Cuáles fueron tus artistas más escuchados este 2025?