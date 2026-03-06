Un nuevo capítulo del enfrentamiento entre Graciela Alfano y Susana Giménez se desató en las últimas horas. La actriz reaccionó al ver imágenes de la conductora preparándose para una producción en traje de baño y decidió lanzar un comentario que rápidamente se volvió viral y reavivó un conflicto que arrastra años de tensión.

Todo comenzó cuando Graciela Alfano compartió en sus historias una fotografía de Susana Giménez durante una sesión de fotos. Acompañando la imagen, la actriz escribió un mensaje que generó fuerte repercusión: “Su, este modelito con volados te hubiera quedado mejor. Si yo fuera vos, también me odiaría”. El comentario circuló rápidamente en redes y volvió a poner sobre la mesa la distancia que existe entre ambas figuras del espectáculo.

Minutos después, Grace redobló la apuesta con otra publicación que también dio que hablar. En esta ocasión subió una foto propia en bikini mientras estaba en la playa y sumó una frase que muchos interpretaron como otra indirecta hacia Susana Giménez: "¡La que puede, puede!". Las publicaciones se multiplicaron en redes y generaron debate sobre el motivo de su reacción.

Ante la repercusión que tomó el episodio, Graciela Alfano decidió profundizar su postura y explicó por qué mantiene un conflicto abierto con Susana Giménez. “Me tiene las bolas al plato. No le hice nada, ella fue quien dijo las barbaridas que dijo sobre mí. No me sorprende que cada cosa que digo o hago que tenga la repercusión que tiene. Sé hacer el show y lo es lo que funciona”, expresó en diálogo con PrimiciasYa al referirse al impacto que tuvieron sus comentarios.

La actriz también aseguró que, tras el escándalo, no recibió ningún intento de contacto por parte de la conductora ni de personas cercanas a ella. “No se contactó nadie, no yo lo contestaría, no me interesa decirle algo en lo privado. Lo único que tendría que hacer ella es una declaración pública de la barbaridad que dijo sobre mí. Me difamó diciendo que yo había contratado a alguien para un trabajo con magia negra contra ella. No me interesa tener ningún contacto con ella”, afirmó Graciela Alfano al recordar el episodio que, según sostiene, originó el distanciamiento definitivo.

En esa misma línea, la actriz fue todavía más dura al referirse a su histórica rival. “Ella envidia mi cuerpo, mi cara y una personalidad que no tiene, además de cultura. Qué me importa lo que se diga. Cuando busqué a la señora de la maya, la busqué por el año 1920 por lo antiguo del comercial, que se vista de lo que quiera”, lanzó Graciela Alfano, dejando claro que no piensa moderar sus opiniones.

Finalmente, Graciela Alfano explicó que su reacción no es casual ni reciente, sino el resultado de una acumulación de situaciones que considera injustas. “Siento rencor y tengo derecho a sentirlo. De la nada me dijo de todo, habló de mi carrera y me ninguneó, me denigró. Me sale el rencor con el humor y soy tremenda. Yo hablo de los cuerpos y de lo que se me da la gana. Vacas sagradas no existen más”, concluyó, reafirmando que el enfrentamiento con Susana Giménez sigue lejos de resolverse.