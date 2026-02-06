La Fiesta Nacional de la Confluencia avanza en Neuquén con una segunda jornada que combina la frescura de los talentos emergentes y la expectativa por los shows de artistas consagrados. En este contexto, Prima Multimedios realiza una cobertura especial con presencia en el predio, mientras se espera que los números de este día superen las expectativas.

La tarde comenzó a las 18 con el Pre Confluencia 1, seguido media hora más tarde por el Pre Confluencia 2, dos espacios que ya se consolidaron como parte esencial del festival y que dieron visibilidad a propuestas locales y regionales.

A las 19, la programación empezó a tomar un perfil más juvenil con la presentación de Tuli, y poco después será el turno de Lauty Gram, quien reafirmó su lugar dentro de la escena urbana nacional.

La fiesta continúa y todavía restan varios momentos destacados. A las 20:40 está previsto el show de Roze, que aportará su estilo a una grilla marcada por sonidos actuales. Más tarde, a las 21:50, el escenario mayor recibirá a FMK, referente del pop urbano argentino.

La recta final de la jornada tendrá a Ángela Torres a las 23, con un repertorio que mezcla pop y baladas, y el esperado cierre de Luck Ra a las 00:30, quien traerá su impronta cuartetera para hacer bailar al público hasta pasada la medianoche.