Un accidente vial se registró este domingo en la Ruta Nacional 23, cuando una familia de Bariloche que se dirigía hacia Las Grutas protagonizó un vuelco a la altura del ingreso a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), a unos 35 kilómetros de Dina Huapi.

Por causas que aún se investigan, el vehículo, una Ford EcoSport, perdió el control y terminó volcado sobre la calzada. En el lugar intervinieron efectivos de la Subcomisaria 75° de Pilcaniyeu y bomberos voluntarios de Dina Huapi, quienes asistieron en primera instancia a los ocupantes.

Según se informó, se trataba de un matrimonio y su hija de 12 años, quienes presentaron diversas lesiones que no fueron de consideración. Aún asi y por prevención, fueron trasladados al hospital para recibir atención médica y descartar algún tipo de complicaciones.

El siniestro generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por la zona, dado que la Ruta Nacional 23 es uno de los corredores más utilizados para conectar la región cordillerana con la costa atlántica. Las autoridades recordaron la importancia de extremar las medidas de precaución al conducir, especialmente en tramos de alta circulación y condiciones climáticas variables.

La investigación quedó a cargo de la unidad policial interviniente de Pilcaniyeu, mientras se procura establecer la mecanica del siniestro vial que derivó en el vuelco.