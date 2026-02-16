Un accidente vial se registró alrededor de las 3:15 de la madrugada de este lunes en Regina, cuando un Peugeot 206 perdió el control en la calle Florencio Sánchez y terminó impactando contra una columna en cercanías de la intersección con la calle Uruguay, a escasos metros de la Escuela de Arte.

Tras el choque inicial, el vehículo derrapó y, debido a la inercia, finalizó sobre el césped a orillas del Arroyo Salado, cerca de la rotonda de la calle Cipolletti. El auto quedó detenido con el frente orientado en sentido inverso al que circulaba. “Afortunadamente no cayeron dentro del cauce del arroyo, lo que hubiera derivado en una situación de rescate mucho más compleja”, señalaron fuentes que trabajaron en el lugar.

De inmediato se activó el protocolo de emergencia. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron con las móviles1 y 4, sumando un total de 11 efectivos que aseguraron la escena y asistieron a las víctimas. En paralelo, una ambulancia de Salud Pública trasladó inicialmente a los dos ocupantes, un joven y una joven de aproximadamente 20 años, al hospital.

El Peugeot 206 impactó contra una columna y terminó a orillas del Arroyo Salado

Según los últimos informes ambos pacientes fueron derivados durante la madrugada a una clínica privada para estudios complementarios. La joven que viajaba como acompañante es quien reviste mayor atención médica, dado que el impacto contra la columna se produjo directamente sobre su lateral del vehículo. Ambos permanecen internados para evaluar su evolución clínica y descartar lesiones internas tras el fuerte traumatismo.