El expresidente Barack Obama rompió el silencio y criticó duramente la falta de decoro en las élites políticas estadounidenses, en su primera reacción pública al video racista que Donald Trump compartió en su cuenta de Truth Social el 5 de febrero. La publicación mostraba al primer presidente afroamericano de Estados Unidos y a su esposa Michelle con sus rostros sobre cuerpos de monos, mientras promovía teorías conspirativas sobre supuesto fraude electoral en 2020.

Durante una entrevista con el podcaster político Brian Tyler Cohen, Obama lamentó la degradación del discurso público en su país. "Hay una especie de espectáculo circense en las redes sociales y en la televisión, y lo cierto es que no parece que haya ningún tipo de vergüenza al respecto entre las personas que antes sentían que había que tener cierto decoro y sentido de la corrección y respeto por el cargo", afirmó el exmandatario, señalando que ese sentido de responsabilidad "se ha perdido".

El video provocó críticas en todo el espectro político estadounidense. La Casa Blanca inicialmente intentó restar importancia a las reacciones, calificándolas como "indignación falsa", pero posteriormente atribuyó la publicación a un error de un miembro del personal y finalmente la retiró de la plataforma. Obama destacó que la mayoría de los estadounidenses "consideran este comportamiento profundamente preocupante" y creen en valores como la decencia, la amabilidad y el respeto.

El expresidente predijo que este tipo de mensajes tendrá consecuencias políticas para los republicanos de Trump en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, señalando que "en última instancia, la respuesta vendrá del pueblo estadounidense". Además, Obama aprovechó la entrevista para criticar la represión migratoria en Minnesota y la conducta de los agentes federales durante operaciones recientes, comparándola con comportamientos propios "de países autoritarios y dictaduras, no de Estados Unidos".