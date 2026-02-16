La noche del domingo dejó un momento de tensión en pleno centro de Neuquén. Un principio de incendio en el Hotel Tower movilizó a bomberos, policías y personal del establecimiento, que trabajaron de manera coordinada para contener el foco antes de que se propagara.

El alerta se activó durante la tarde-noche y una dotación de bomberos se dirigió al hotel junto a un segundo camión con reserva de agua, ante la posibilidad de que se tratara de un siniestro de mayor magnitud por las características del edificio. Sin embargo, al llegar confirmaron que se trataba de un foco ígneo acotado.

Según explicó al programa La Primera Mañana por AM550 el comisario inspector Enrique Fraile, coordinador operativo de la Dirección Bomberos, el incendio se localizó en el entretecho de la planta baja, en el sector del hall central. Para poder acceder al lugar y completar la extinción, el personal debió realizar una rotura en el cielo raso.

“Se trató de un principio de incendio. Tuvimos que hacer una rotura para acceder al entretecho y poder extinguirlo bien. Ya se había trabajado previamente con polvo químico y luego se terminó de sofocar y verificar que no quedaran focos”, detalló el jefe policial.

El origen del fuego, de acuerdo a las primeras evaluaciones, habría sido un desperfecto eléctrico en una luminaria. El siniestro provocó un humo generalizado en el sector, pero no llegó a propagarse a otras áreas del edificio.

La rápida detección por parte del personal policial y del hotel fue clave para evitar que la situación pasara a mayores. Cuando se advirtió el humo, se dispuso la evacuación preventiva de las personas que se encontraban en el lugar: unas diez en total, distribuidas en cuatro habitaciones.

El operativo se desarrolló en pocos minutos. Bomberos ingresó, inspeccionó el área afectada, retiró la luminaria comprometida y verificó que no quedaran puntos calientes que pudieran reavivar el fuego. También se realizaron tareas de ventilación para disipar el humo acumulado.

No hubo personas heridas ni intoxicadas, y el incidente quedó circunscripto al sector del entretecho del hall. Como consecuencia de la intervención, el hotel deberá reconstruir el cielorraso dañado por las tareas de acceso.

Desde Bomberos indicaron que los sistemas de protección contra incendios del edificio funcionaron con normalidad y que los medios de evacuación estaban operativos. La rápida intervención permitió controlar la situación sin que se generaran daños mayores.

El episodio generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar, pero terminó sin consecuencias graves. Tras el trabajo de los equipos de emergencia y la inspección final, el hotel pudo retomar su funcionamiento habitual, mientras se avanzará con las reparaciones en el sector afectado.