La tercera fecha de Bad Bunny en el estadio de River Plate tuvo un condimento inesperado que revolucionó a los fanáticos. En pleno clima festivo, y cuando nadie lo anticipaba, Wanda Nara apareció en escena desde uno de los sectores más comentados de la gira: “La Casita”. El momento no tardó en convertirse en tendencia y el video recorrió las redes en cuestión de minutos.

Todo ocurrió mientras sonaba “Tití me preguntó”, uno de los hits más celebrados del puertorriqueño. Como ya es costumbre en esta gira, Bad Bunny se trasladó hacia el segundo escenario ubicado en el fondo del estadio para compartir un tramo más íntimo con el público. Allí, las cámaras enfocaron a distintas figuras invitadas, y entre ellas destacó la presencia de Wanda Nara, quien saludó sonriente y disfrutó del show.

La reacción fue inmediata. Cuando el rostro de la conductora de MasterChef Celebrity apareció en las pantallas gigantes, el estadio explotó en gritos. Los celulares se levantaron al unísono y los clips comenzaron a circular en X e Instagram. La aparición de Wanda Nara se volvió uno de los momentos más comentados de la noche.

Pero no estuvo sola. En “La Casita” también se pudo ver a Lali Espósito, Nicki Nicole, Luck Ra y Tiago PZK, quienes acompañaron la fiesta desde ese sector privilegiado. La combinación de estrellas locales junto a Bad Bunny reforzó el cruce entre la escena argentina y el fenómeno global del reggaetón.

No es la primera vez que este segmento genera repercusión. En cada ciudad, Bad Bunny invita a celebridades del lugar para potenciar el show y crear momentos virales. “La Casita” se convirtió así en uno de los sellos distintivos de la gira, mezclando música, cultura pop y figuras mediáticas.

El paso de Bad Bunny por Buenos Aires fue arrasador. Con tres estadios colmados en River Plate, el artista reafirmó su conexión con el público argentino. La energía, la puesta en escena y los invitados sorpresa marcaron un cierre a pura euforia.

En este contexto, la presencia de Wanda Nara no pasó desapercibida. Siempre vinculada a los grandes eventos y al mundo del espectáculo, su aparición en el show volvió a ubicarla en el centro de la conversación digital. El video ya acumula miles de reproducciones y comentarios.

Así, entre hits, famosos y pantallas gigantes, la noche dejó una postal que resume el fenómeno: Wanda Nara y Bad Bunny compartiendo escena en “La Casita”, en uno de los recitales más convocantes del año en River Plate.