Las alarmas se encendieron ante la aparición de un foco de incendio en Bariloche. Gracias al rápido accionar de brigadistas del SPLIF y del personal policial, fue rápidamente extinguido. El fuego se desató en la intersección de Pasaje Gutiérrez y Vilcapugio y afectó apenas unos diez metros por diez, evitando así una tragedia mayor en una jornada marcada por el riesgo extremo.

La denuncia ingresó al 911 RN Emergencias minutos antes del mediodía y, de inmediato, los equipos de prevención se movilizaron con velocidad quirúrgica. En poco más de treinta minutos, las llamas quedaron bajo control. La superficie afectada fue mínima, pero el episodio volvió a poner en evidencia la fragilidad de la región frente a las condiciones ígneas que no dan tregua.

Además, el despliegue fue clave para frenar lo que pudo transformarse en un desastre. El viento, la sequedad del ambiente y la tensión acumulada por la Emergencia Ígnea que rige en toda la provincia de Río Negro, hacían temer lo peor. Sin embargo, la coordinación de brigadistas y la respuesta inmediata marcaron la diferencia. Una vez más, la rapidez fue la barrera entre un foco reducido y un incendio descontrolado.

Por otra parte, el jefe del SPLIF, Orlando Báez, destacó la importancia de la denuncia temprana. "Cada minuto cuenta. Avisar de inmediato es lo que nos permite llegar a tiempo y evitar que el fuego se expanda”, subrayó. Río Negro mantiene una campaña de prevención de incendios, con folletería para los turistas, equipos especializados y hasta un helicóptero para el ataque aéreo ante un eventual incendio forestal.

En este contexto, la Emergencia Ígnea obliga a extremar cuidados. No se trata solo de un protocolo: es un llamado a la responsabilidad ciudadana. Una chispa, una fogata mal apagada o una colilla de cigarrillo pueden convertirse en el inicio de un desastre. Y el episodio de este domingo lo confirma: la prevención es la primera línea de defensa.

Finalmente, desde el SPLIF reiteraron el pedido a la comunidad: dar aviso inmediato ante cualquier señal de humo o fuego. Porque detrás de cada intervención exitosa hay un vecino que alerta, un brigadista que corre y una ciudad que respira aliviada. Bariloche, otra vez, estuvo al borde de la preocupación, pero la historia terminó con un final controlado.