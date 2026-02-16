Tras un tremendo choque y vuelco en cercanía de El Cuy en l ruta Provincial 6 el traslado de los heridos al hospital de Roca demandó un Código Rojo. Las dos ambulancias fueron escoltadas por la Policía ante el gravísimo estado de salud, sobre todo de una niña que se encuentra en estado crítico.

El hecho sucedió a unos 20 kilómetros al sur de El Cuy, a unos 130 kilómetros de Roca. La Policía investiga la participación de un Citroën C3 que invadió el carril contrario provocó el choque frontal y posterior vuelco.

El impacto fue brutal

Según reconstruyeron fuentes vinculadas a la investigación, el vehículo en el que viajaban las seis personas terminó con la parte frontal destrozada y severos daños estructurales, evidencia clara de la violencia del choque. La escena, en medio de la estepa y lejos de cualquier centro urbano y sin señal de celular, obligó a desplegar un operativo contrarreloj para asistir a los ocupantes, varios de ellos con lesiones de extrema gravedad.

Entre los heridos hay una niña menor de edad que fue derivada en estado crítico. Su cuadro encendió todas las alarmas. De hecho, los equipos médicos trabajaron intensamente para estabilizarla antes de iniciar el traslado por la Ruta 6 hacia el hospital de mayor complejidad en General Roca. La urgencia fue total: cada minuto contaba.

Además, otros ocupantes presentaban traumatismos de consideración, golpes múltiples y heridas que requerían atención especializada inmediata. Por eso, móviles policiales escoltaron el traslado sanitario en medio de una situación cargada de tensión y angustia.

Las primeras hipótesis, basadas en el testimonio del conductor del auto siniestrado, señalan la participación de un segundo rodado: un Citroën C3 negro que se dirigía hacia a Roca y que, por motivos que todavía se intentan establecer, habría invadido el carril contrario. Esa maniobra sería la que desencadenó el choque de frente y posterior vuelco.

En el lugar trabajó el Gabinete de Criminalística durante varias horas Se analizan huellas sobre el asfalto, la posición final del vehículo y testimonios de eventuales testigos que puedan aportar claridad sobre lo sucedido. No se descarta ninguna línea investigativa.