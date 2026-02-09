La última noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia terminó de manera inesperada y dejó un fuerte sabor amargo entre el público y los artistas. Las intensas ráfagas de viento que se registraron en la ciudad de Neuquén obligaron a cancelar de forma definitiva el cierre del evento, cuando miles de personas ya se encontraban en el predio aguardando los shows más convocantes.

Entre las presentaciones más esperadas estaba la de La Joaqui, quien debía subir al escenario principal luego de la interrupción del show de Tizishi. Sin embargo, el clima empeoró de manera repentina: una nube de polvo cubrió la Isla 132, se produjeron cortes de luz y la situación se volvió riesgosa para todos los presentes.

Minutos después de confirmarse la suspensión, La Joaqui recurrió a sus redes sociales para expresar su tristeza. “Estoy muy triste Neuquén, realmente lo siento. Tengo muchas ganas de llorar. Estaba muy ilusionada de cantar para ustedes y sé que muchos estaban desde temprano esperando bajo el sol”, escribió la cantante, con un mensaje que rápidamente se viralizó.

En su descargo, la artista también remarcó que la decisión no dependía de ella y que era inevitable. “El temporal y los vientos son muy peligrosos y la prioridad es cuidar su seguridad”, explicó, llevando tranquilidad a sus seguidores pese a la frustración por no haber podido concretar el show.

Además, La Joaqui agradeció especialmente el aguante del público que esperó hasta último momento. “Gracias por esperar hasta último momento y disculpas de nuevo. Los quiero mucho”, cerró, dejando en claro el fuerte vínculo que mantiene con sus fanáticos, incluso en situaciones adversas.

La cancelación se produjo pasadas las 21:30, cuando el viento cambió de intensidad y dirección, complicando seriamente el armado técnico del escenario. Antes de la suspensión definitiva, Tizishi había tenido que interrumpir su presentación de forma abrupta, generando incertidumbre entre los presentes.

Junto al show de La Joaqui, tampoco pudieron presentarse Dillom ni Trueno, quienes completaban la grilla más esperada de la jornada. Desde la Municipalidad de Neuquén informaron que la medida se tomó “por razones de seguridad” y que se comunicarán novedades sobre la última noche del festival.

Por su parte, el evento difundió un comunicado oficial en redes sociales donde explicó la decisión y agradeció la comprensión. Mientras tanto, los fanáticos expresaron su apoyo y resignación con mensajes como “hay que cuidar a la gente” y “priorizar la seguridad es lo correcto”, a la espera de una nueva oportunidad para reencontrarse con sus artistas favoritos.