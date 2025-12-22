¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 24 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Incidente vial sin heridos

Tres autos dañados tras un choque en cadena en Ruta 7: un cuarto vehículo no paró su marcha

Un choque en cadena ocurrió este lunes en el tramo Centenario–Neuquén, a la altura de la estación de servicio Puma. La Policía busca a un cuarto vehículo que habría provocado el hecho y no frenó.

Por Nicolás Alvarez

Lunes, 22 de diciembre de 2025 a las 17:19
Un choque en cadena se registró durante la tarde del lunes sobre la Ruta Provincial 7, a la altura de la estación de servicio Puma, en la mano que va de Centenario a Neuquén capital.

Según la información preliminar, el siniestro involucró a tres vehículos: un Chevrolet Agile, un Volkswagen Up y un Fiat Cronos, que colisionaron de manera sucesiva.

La maniobra que habría provocado el choque

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el impacto se habría producido a raíz de una mala maniobra de una Renault Kangoo, que no detuvo su marcha tras generar la situación de riesgo y se dio a la fuga.

Intervención policial y estado del tránsito

En el lugar trabaja personal de Tránsito de la Policía de Villa Obrera, que realizó las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del hecho.

Solo daños materiales

Desde fuentes oficiales se informó que no hubo personas heridas y que el choque provocó únicamente daños materiales en los vehículos involucrados.

