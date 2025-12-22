A más de un mes de su desaparición, se ha desplegado una amplia búsqueda del hombre de 39 años oriundo de Neuquén que salió a hacer trekking y nunca más se contactó con su familia. Lucas Andrés Álvarez se registró el 21 de noviembre para hacer un trekking hacia Pampa Linda, desde entonces sus allegados no volvieron a saber de él.

Ese mismo día abandonó la vivienda que alquilaba, a donde tampoco ha vuelto. No hay testigos que lo hayan visto en la zona donde dijo que iba a recorrer y tampoco ha respondido llamadas ni mensajes.

La denuncia fue realizada el 17 de diciembre, cuando Álvarez ya llevaba casi un mes sin dar señales. Según medios de Bariloche, en la vivienda que alquilaba en el barrio El Frutillar están casi todas sus pertenencias. Además antes de irse habría comentado de una oferta laboral en Plottier, por lo cual no descartaba viajar hacia allí.

Las últimas imágenes de Álvarez del 21 de noviembre en Pampa Linda, compartidas desde Parques Nacionales, lo muestran en el ingreso al parque, con la mochila de trekking, remera verde, pantalón y zapatillas, demostrando que sí estuvo ahí con intenciones de hacer la actividad.

Actualmente, el Parque Nacional Nahuel Huapi informó que están realizando las diligencias bajo el protocolo de búsqueda. El operativo se concentra en la zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi, con drones y personal por tierra.

Según vecinos y testigos, Álvarez había llegado a instalarse a Bariloche el 30 de junio pasado ya que tenía trabajo en una empresa constructora.

Ese 21 de noviembre algunas personas lo vieron salir de la vivienda y comentaron que dijo que tenía pensado ir a acampar a la montaña. Mencionó que pensaba ir al cerro Catedral, aunque la última vez que se lo vio es en las cámaras de seguridad de Pampa Linda.

Sorprende a sus allegados que nunca mencionó que no regresaría a Bariloche y tampoco encontraron notas de despedida ni otros indicios que llamaran su atención. Su hija, que vive en otra provincia, fue quien denunció que hace días no podía comunicarse con su padre.

Se solicita información a la comunidad, pobladores, turistas, prestadores, comunicarse con 911 RN Emergencias, la unidad policial más cercana o la Fiscalía en turno: 0294 4934681. También piden si algún automovilista lo trasladó o lo vió en la ruta.