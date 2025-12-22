En un operativo que sacudió la mañana de Roca, la Policía rionegrina encabezó cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, logrando la detención de tres hombres y el secuestro de dólares, pesos, celulares, documentación inmobiliaria y hasta indumentaria símil policial. La investigación, caratulada como “Asociación Ilícita”, apunta a una red de delincuentes dedicados a cometer entraderas violentas en distintas casas del Alto Valle y Neuquén.

Desde las 8 de la mañana, los vecinos de la zona norte y del centro de Roca fueron testigos de un movimiento inusual: móviles policiales y grupos especiales coparon las calles. Tres domicilios en barrios periféricos y una oficina céntrica vinculada al rubro inmobiliario fueron el blanco de las diligencias. La escena no pasó desapercibida: puertas violentadas, agentes encapuchados y un despliegue que dejó a más de un curioso grabando con su celular.

Pero lo más llamativo no fue solo la detención de tres sospechosos. En el interior de la supuesta inmobiliaria, los peritos encontraron documentación que podría revelar operaciones fraudulentas, junto con dispositivos digitales y vestimenta que imitaba uniformes policiales.

El hallazgo de dólares mezclados con moneda nacional reforzó la hipótesis de un circuito financiero paralelo, capaz de mover grandes sumas con apariencia de legalidad, con dinero robado en los distintos golpes.

El.mega operativo estuvo.ordenado.por la fiscal Verónica Villarruel quien dirige una comision especial, con personal de Investigaciones de Roca, Allen y Villa Regina, Además, participaron los grupos del COER.

Por estos mismos delitos, que incluye golpes comando en casas de Cipolletti, Fernández Oro, Allen, Roca y Neuquén, ya hay detenidos varios miembros de la banda.

La investigación continúa y la Fiscalía analiza la documentación secuestrada para determinar el alcance de la red. Mientras tanto, los tres detenidos aguardan la imputación formal que se desarrollará mañana.