Con el objetivo de sostener las trayectorias educativas, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, recordó que desde el 15 y hasta el 30 de diciembre se desarrolla la reinscripción al programa de Becas Gregorio Álvarez, trámite obligatorio para que los beneficiarios actuales mantengan el acompañamiento económico durante todo 2026.



“Los jóvenes son protagonistas del Neuquén que viene y es una decisión política del gobernador Rolando Figueroa que desde el Estado los acompañemos para que puedan sostener sus trayectorias educativas y construir sus proyectos de vida”, expresó Codermatz, y remarcó que se trata de una de las políticas públicas centrales del Ejecutivo.



La ministra explicó que la reinscripción se realiza de manera simple a través del sitio oficial del programa (www.becas.neuquen.gob.ar) y destacó la importancia de completar el trámite dentro de los plazos establecidos. “Es la única instancia para renovar el beneficio. Por eso estamos recorriendo, comunicando y trabajando de manera articulada con el Ministerio de Educación para que todos los beneficiarios cumplan con este trámite”, señaló.



En este sentido, subrayó que “cuando acompañamos a un joven con una beca, estamos invirtiendo en su presente y también en el futuro de Neuquén”.



Encuentro provincial con referentes de Juventud, Deportes y Cultura

Como parte de una gestión que continúa trabajando y planificando, la ministra anunció que este martes 23 de diciembre se realizará en San Martín de los Andes un encuentro provincial con los referentes municipales de Juventud, Deportes y Cultura de toda la Provincia.



“Es un ministerio nuevo, con equipos que ya venían trabajando, y creemos fundamental encontrarnos para hacer un balance de la gestión, escuchar a los equipos territoriales y delinear propuestas para el verano y los primeros meses del 2026”, explicó Codermatz.



El encuentro, que comenzará a las 10.30, tendrá una mirada federal y estará centrado en el fortalecimiento del trabajo conjunto con los municipios, a raíz de la regionalización. “Las mejores políticas públicas se construyen en el territorio. Por eso necesitamos planificar junto a los referentes locales y seguir consolidando una agenda común para los jóvenes”, afirmó.



Finalmente, la ministra remarcó que “los trabajos no se detienen. Seguimos escuchando, planificando y fortaleciendo políticas públicas que se construyen con los jóvenes como protagonistas”.



