¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 22 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Sociedad

Incendio en un depósito de indumentaria en Balvanera: cuatro personas asistidas

Por Juan Quintans

Periodista. Productor, conductor y columnista cultural. Con más de dos décadas de trayectoria en radio y medios digitales. Inició su carrera en 2001 como productor en radio AM y desde entonces desarrolló un recorrido ininterrumpido en AM y FM, desempeñándose en diversos formatos y géneros.
Lunes, 22 de diciembre de 2025 a las 17:04
PUBLICIDAD

Un nuevo incendio encendió las alarmas este lunes en el barrio porteño de Balvanera, donde cuatro personas debieron ser asistidas por el SAME tras un foco ígneo que se desató en un depósito de indumentaria. El hecho ocurrió a pocas horas de otro siniestro de gran magnitud registrado en la misma zona, lo que volvió a generar preocupación entre vecinos y comerciantes.

El fuego se originó en un inmueble ubicado sobre la calle Bartolomé Mitre al 2700, entre Juan José Castelli y avenida Pueyrredón, donde funciona un depósito de ropa. Hasta allí se desplazaron ambulancias del SAME, que atendieron a cuatro personas afectadas por inhalación de humo, aunque ninguna necesitó ser trasladada a un hospital.

En paralelo, una dotación de Bomberos de la Ciudad trabajó en el lugar y logró controlar las llamas, evitando que el incendio se propagara a edificaciones linderas. Tras varios minutos de labor, el siniestro fue totalmente dominado.

Este episodio se suma a otro incendio ocurrido recientemente en Balvanera, cuando un local ubicado en Juan José Paso, entre avenida Corrientes y Lavalle, fue afectado por un importante foco ígneo que dejó más de 40 personas asistidas y varios traslados hospitalarios. La reiteración de estos hechos en pocas horas mantiene en alerta a las autoridades y refuerza los controles en la zona.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD