Un nuevo incendio encendió las alarmas este lunes en el barrio porteño de Balvanera, donde cuatro personas debieron ser asistidas por el SAME tras un foco ígneo que se desató en un depósito de indumentaria. El hecho ocurrió a pocas horas de otro siniestro de gran magnitud registrado en la misma zona, lo que volvió a generar preocupación entre vecinos y comerciantes.

El fuego se originó en un inmueble ubicado sobre la calle Bartolomé Mitre al 2700, entre Juan José Castelli y avenida Pueyrredón, donde funciona un depósito de ropa. Hasta allí se desplazaron ambulancias del SAME, que atendieron a cuatro personas afectadas por inhalación de humo, aunque ninguna necesitó ser trasladada a un hospital.

En paralelo, una dotación de Bomberos de la Ciudad trabajó en el lugar y logró controlar las llamas, evitando que el incendio se propagara a edificaciones linderas. Tras varios minutos de labor, el siniestro fue totalmente dominado.

Este episodio se suma a otro incendio ocurrido recientemente en Balvanera, cuando un local ubicado en Juan José Paso, entre avenida Corrientes y Lavalle, fue afectado por un importante foco ígneo que dejó más de 40 personas asistidas y varios traslados hospitalarios. La reiteración de estos hechos en pocas horas mantiene en alerta a las autoridades y refuerza los controles en la zona.