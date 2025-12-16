La Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) culminó una capacitación específica en cabalgatas turísticas destinada a vecinos de Villa Traful, en articulación con el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén y la Comisión de Fomento local.

La propuesta tuvo como objetivo profesionalizar el servicio turístico, incorporando estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad, y revalorizar el patrimonio natural y cultural de la región.

Acto de entrega de certificados

Durante el acto de cierre, autoridades provinciales y locales acompañaron a quienes completaron el curso y destacaron el compromiso asumido por los participantes, que se preparan para convertirse en prestadores de cabalgatas en la localidad.

Se remarcó la importancia de contar con recursos humanos capacitados para ofrecer experiencias responsables, alineadas con la identidad local y el cuidado del entorno.

Contenidos abordados

La formación incluyó módulos vinculados a:

Gestión de la actividad ecuestre

Atención al visitante

Preservación del entorno natural y cultural

Transmisión de la historia y tradiciones locales

El enfoque integró conocimientos técnicos con una mirada territorial, orientada a diseñar recorridos seguros y enriquecedores.

Articulación institucional y acompañamiento provincial

Desde la organización se reconoció el acompañamiento del equipo de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Neuquén, y se destacó la participación activa del grupo que completó la capacitación, valorando su compromiso con el cuidado del ambiente y las tradiciones de Villa Traful.

Proyección y diversificación de la oferta turística

Con esta iniciativa, la Universidad Nacional del Comahue reafirma su rol estratégico en la formación de recursos humanos para el turismo, fortaleciendo la articulación con organismos provinciales y municipales.

La capacitación en cabalgatas se proyecta como una herramienta para diversificar la oferta turística de Villa Traful y consolidar un modelo de desarrollo que combine calidad del servicio, identidad cultural y sostenibilidad ambiental.