El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció un cambio clave en el esquema de bandas de flotación del dólar, una decisión que comenzará a regir desde el 1 de enero de 2026 y que introduce un mecanismo automático para acompañar la evolución de la inflación. La medida busca darle mayor previsibilidad al mercado cambiario y evitar desajustes entre el tipo de cambio y los precios internos.

Hasta ahora, las bandas funcionaban como un rango dentro del cual el dólar podía moverse libremente, pero sus límites se ajustaban con criterios fijos que no siempre reflejaban la dinámica inflacionaria. Con el nuevo esquema, el piso y el techo del dólar se actualizarán todos los meses según el índice de precios que publica el Indec, lo que implica que el tipo de cambio acompañará el proceso inflacionario de manera más ordenada y previsible.

En la práctica, el cambio apunta a evitar atrasos cambiarios, un problema que suele afectar la competitividad de la economía y generar expectativas de correcciones bruscas. Al ajustar las bandas de forma automática, el BCRA busca reducir la probabilidad de saltos discrecionales del dólar y, al mismo tiempo, anclar expectativas inflacionarias, uno de los principales desafíos del programa económico.

Las bandas de flotación cumplen la función de contener la volatilidad sin fijar un valor único para la divisa. Dentro de ese rango, el mercado determina el precio del dólar por oferta y demanda, mientras que el Banco Central solo interviene si la cotización se acerca demasiado a alguno de los extremos. Con el nuevo mecanismo, esas intervenciones serían menos frecuentes, ya que los límites se moverán en línea con los precios de la economía.

Otro punto central es que la medida se complementa con un programa de acumulación de reservas, lo que refuerza la consistencia del esquema monetario y cambiario. Desde el Gobierno sostienen que esta combinación permitirá fortalecer la posición del Banco Central, mejorar la credibilidad de la política económica y ofrecer reglas más claras para empresas, inversores y consumidores.

El impacto esperado en la economía está ligado a una mayor previsibilidad cambiaria, menor incertidumbre sobre el valor futuro del dólar y una reducción de las tensiones que suelen trasladarse a precios. Si el esquema funciona como prevé el Ejecutivo, el ajuste mensual de las bandas podría contribuir a consolidar el proceso de desinflación y a sostener la estabilidad macroeconómica de cara a 2026.