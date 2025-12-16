El Torneo Clausura 2025 finalizó el pasado sábado con el campeonato obtenido por Estudiantes de La Plata tras vencer a Racing Club de Avellaneda por penales 5 a 4 en la final, que se disputó en Santiago del Estero.. Un torneo que tuvo en el medio el desconocimiento por parte del Pincharrata del título de Liga otorgado a Rosario Central por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que inició una guerra fría entre ambas instituciones, con el clímax en el duelo de octavos, en el que el conjunto platense realizó el pasillo protocolar de espaldas al ingreso del plantel Canalla.

Bajo tal marco, Ángel Di María publicó una polémica historia en su Instagram y le dio me gusta a un par de publicaciones en contra tanto del León como de su presidente, Juan Sebastián Verón.

"En la vida no hay que dar tantas explicaciones, al fin la gente solo entiende lo que quiere entender y lo que le conviene", expresó el Fideo en una imagen. Después, le dio like a dos picantes posteos del medio partidario @derosarioydecentralok, con el principal enojo por el pasillo gate.

"Verón, exjugador, de familia de futbolistas, dio la orden para que sus jugadores les den la espalda a sus colegas, cuando el problema era con la AFA. Cuando la tuvieron a metros, le dieron la mano de frente. Es por eso que son ingleses, caretas y vendidos", expresó la cuenta rosarina.

El otro mensaje fue más corto, pero igual de contundente, en señal de bronca por lo ocurrido en los octavos de final del Clausura: "'No es contra Central, es contra la AFA', decían. Mostraron su peor cara y más contra sus colegas".

Sin embargo, tras la eliminación, Di María había deslizado el problema del pasillo con cierta indiferencia, "es cosa de ellos, el pasillo lo hicieron igual, uno de los chicos ahí nos dijo que iban a hacer eso. Está muy bien, es cosa de ellos, nosotros entramos como debíamos entrar y queda ahí".