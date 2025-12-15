Estudiantes de La Plata y Platense se enfrentarán este sábado 20 de diciembre a las 18 en el estadio San Nicolás de los Arroyos por el Trofeo de Campeones 2025, el certamen a un partido que juegan los campeones del Torneo Apertura y Clausura de esta temporada. Además del horario, la Liga Profesional reveló cómo será la venta de entradas.

La comercialización de las entradas para ambas hinchadas se realizará a través de la página web deportick.com. La preventa exclusiva para clientes de Naranja X comenzará este martes 16 a partir de las 14. Al día siguiente, el miércoles 17 desde las 14, se habilitará la venta para socios de los clubes. En caso de que queden localidades disponibles, se comunicará oportunamente la fecha de venta para el público no socio.

Para ingresar al estadio, los espectadores deberán contar con su D.N.I físico para el correspondiente escaneo en los molinetes y no serán válidos otros documentos o comprobantes de compra. Tampoco se venderán entradas presencialmente el día del encuentro.

Acerca del duelo, en caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, se procederá con un tiempo suplementario de 30' divididos en dos mitades de 15' y, de mantenerse la igualdad, se definirá con una tanda de penales.

El valor de las entradas

Estudiantes:

Popular Reynoso (socio): $50.000.

Popular Reynoso (no socio): $90.000.

Tribuna Rucci (socio): $65.000.

Tribuna Rucci (no socio): $97.500.

Platea Del Pozo (socio): $100.000.

Platea Del Pozo (no socio): $150.000.

Platense: