Última oferta salarial y expectativa oficial por la respuesta de ATEN

El gobierno de la provincia de Neuquén dejó en claro que la propuesta salarial presentada a los docentes es la última y que ahora la definición está en manos del gremio ATEN. Tras la reunión mantenida este lunes, desde el Ejecutivo dejaron trascender que no habrá nuevas instancias de mejora, dado el enorme esfuerzo económico y político que implica la oferta, diseñada para brindar previsibilidad y garantizar el normal desarrollo del ciclo lectivo 2026.

La propuesta oficial ya fue aceptada por los otros gremios estatales -ATE, UPCN y Viales- y sólo resta la respuesta del sindicato docente, históricamente el más complejo en las negociaciones salariales. En el gobierno señalan que hubo un largo proceso de escucha y diálogo, que derivó en una oferta superadora y sin precedentes en el contexto nacional.

Desde la gestión que encabeza Rolando Figueroa destacan que la pauta salarial docente neuquina es, por amplio margen, la mejor del país, muy por encima de cualquier otra jurisdicción. La iniciativa contempla la actualización de los salarios por Índice de Precios al Consumidor (IPC) anualizado entre enero y diciembre de 2026, con aumentos escalonados en abril, julio, octubre y enero de 2027, tal como lo venía reclamando el propio gremio.

Además, la propuesta incluye el pago de una suma extraordinaria, no remunerativa y no bonificable, de 350.000 pesos durante la segunda quincena de enero de 2026, y una segunda cuota de igual base en septiembre. A esto se suma la decisión política de sostener durante todo el año el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el adicional por Conectividad, que dejó de financiar la Nación y que en Neuquén se pagan con recursos del Tesoro provincial.

Otro de los puntos centrales es el Adicional al Desarrollo Profesional Docente, que será aplicado conforme a criterios objetivos y vinculado a las inasistencias injustificadas. Está claro de que se trata de una medida lógica y razonable, que busca reconocer el compromiso y la responsabilidad, sin afectar derechos adquiridos de quienes cumplen con sus obligaciones laborales. Pero el que no trabaja, no cobra. Más justo, imposible.

En el sindicato saben que las dilaciones en la respuesta pueden derivar en la pérdida del bono extraordinario de enero, ya los tiempos de la liquidación de haberes están prácticamente encima. También recuerdan que esta gestión viene realizando una inversión récord en infraestructura escolar, nuevas escuelas, partidas educativas y el programa de becas Gregorio Álvarez, que garantiza el acceso a la educación en todos los niveles y en toda la provincia.

Con este escenario, la expectativa oficial es que prevalezca la responsabilidad y se eviten conflictos que afecten a los estudiantes y a las familias neuquinas. “Es una oferta prudente, superadora y muy superior a la de Nación”, afirmó el ministro Jorge Tobares, sintetizando la posición del Ejecutivo, que ahora aguarda una respuesta del sindicalismo docente para cerrar definitivamente el acuerdo salarial 2026.