Un choque en cadena se registró este lunes en el puente carretero que une Neuquén y Cipolletti. El siniestro generó demoras prolongadas durante la tarde.

Según se informó, el hecho se originó cuando un Toyota Corolla frenó de manera brusca, lo que derivó en una colisión múltiple. Los vehículos quedaron inmovilizados sobre la calzada, por lo que se dispuso la liberación de una sola mano para permitir la circulación.

Un menor fue atendido

Como consecuencia del impacto, un nene debió ser atendido en el lugar por personal de salud. No se informaron oficialmente la gravedad de las lesiones ni la necesidad de traslado, aunque testigos indicaron que varias personas se encontraban en estado de shock y se observaron daños materiales en los rodados.

Un conductor se retiró sin brindar información

De acuerdo con los primeros datos, el propietario del Toyota Corolla se habría retirado del lugar sin aportar información a las autoridades ni a los otros conductores involucrados. La situación generó momentos de tensión en el lugar del hecho.

Segundo choque en cadena más adelante

Minutos después, y a pocos metros del primer incidente, se produjo otro choque en cadena que involucró a un Renault Symbol gris plata y una Ford Ranger. En este caso, los vehículos lograron desplazarse hasta el puesto de Seguridad Vial, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

Intervención de Seguridad Vial

Personal de Seguridad Vial trabajó en ambos puntos para ordenar el tránsito, asistir a los conductores y normalizar la circulación en el puente, que suele registrar alto caudal vehicular en horarios pico.