Este lunes al mediodía en Viedma se realizó el lanzamiento oficial de la 50ª Edición de la Regata del Río Negro, que se llevó a cabo en la sede del Club Náutico La Ribera, con la presencia del Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, Juan Pablo Muena; el secretario de Deporte, Nahuel Astutti; el Presidente del Bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; el presidente del Club Náutico La Ribera, Marcelo Barra; autoridades provinciales, municipales y palistas de distintos clubes.

Buscando hacer historia en "Las Bodas de Oro" de la emblemática prueba, La organización decidió para este 2026 volver a las fuentes y planificó un prueba como las antiguas, es decir con nueve etapas y dos días de descanso. La carrera se extenderá desde el 8 al 18 de enero del año venidero, los botes dobles (este año no habrá K-1) se dividirán en 8 categorías olímpicos y 10 de travesías que irán en busca de de los puestos de privilegio. Además, nuevamente estará la modalidad recreativa “Touring”. En total serán cerca de 430 kilómetros de río los que recorrerán los palistas.

En el lugar de la presentación, se montó un museo con botes, palas, recortes de archivos, fotos y trofeos de ediciones anteriores.

Como históricamente ha sucedido en la Regata, la largada será en tierra neuquina. Por segundo año consecutivo, el lugar elegido fue el Balneario de Plottier.

Al igual que en este 2025, la Regata será transmitida vía streaming por el canal oficial en Youtube, la señal será tomada por 10 radios en toda la provincia y se podrá ver por los canales Sao TV, Video Cable de Conesa y Canal 10.

El cronograma ya establecido será

Etapa 1 – 8 de enero

Plottier – Isla Jordán de Cipolletti. 25 kilómetros

Etapa 2 – 9 de enero

Isla Jordán de Cipolletti – Náutico de General Roca. 40 kilómetros

Etapa 3 – 10 de enero

Náutico de General Roca – Isla 58 de Villa Regina. 62 kilómetros

Descanso – 11 de enero

Etapa 4 – 12 de enero

Chelforó – Chimpay. 51 kilómetros

Etapa 5 – 13 de enero

Bocatoma de Luis Beltrán – Isla 92 de Choele Choel . 39 kilómetros

Etapa 6 – 14 enero

Estancia Ferrari – Balneario Jorge Lavezzo, Conesa. 40 kilómetros

Descanso – 15 de enero

Etapa 7 – 16 de enero

Balneario de Conesa – Estancia San Bernardo. 48 kilómetros

Etapa 8 – 17 de enero

Balsa de Guardia Mitre – Establecimiento La Cantera. 68 kilómetros

Etapa 9- 18 de enero

La Cantera – Paseo de los Palistas. 47 kilómetros