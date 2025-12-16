Este lunes al mediodía en Viedma se realizó el lanzamiento oficial de la 50ª Edición de la Regata del Río Negro, que se llevó a cabo en la sede del Club Náutico La Ribera, con la presencia del Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, Juan Pablo Muena; el secretario de Deporte, Nahuel Astutti; el Presidente del Bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; el presidente del Club Náutico La Ribera, Marcelo Barra; autoridades provinciales, municipales y palistas de distintos clubes.
Buscando hacer historia en "Las Bodas de Oro" de la emblemática prueba, La organización decidió para este 2026 volver a las fuentes y planificó un prueba como las antiguas, es decir con nueve etapas y dos días de descanso. La carrera se extenderá desde el 8 al 18 de enero del año venidero, los botes dobles (este año no habrá K-1) se dividirán en 8 categorías olímpicos y 10 de travesías que irán en busca de de los puestos de privilegio. Además, nuevamente estará la modalidad recreativa “Touring”. En total serán cerca de 430 kilómetros de río los que recorrerán los palistas.
En el lugar de la presentación, se montó un museo con botes, palas, recortes de archivos, fotos y trofeos de ediciones anteriores.
Como históricamente ha sucedido en la Regata, la largada será en tierra neuquina. Por segundo año consecutivo, el lugar elegido fue el Balneario de Plottier.
Al igual que en este 2025, la Regata será transmitida vía streaming por el canal oficial en Youtube, la señal será tomada por 10 radios en toda la provincia y se podrá ver por los canales Sao TV, Video Cable de Conesa y Canal 10.
El cronograma ya establecido será
Etapa 1 – 8 de enero
Plottier – Isla Jordán de Cipolletti. 25 kilómetros
Etapa 2 – 9 de enero
Isla Jordán de Cipolletti – Náutico de General Roca. 40 kilómetros
Etapa 3 – 10 de enero
Náutico de General Roca – Isla 58 de Villa Regina. 62 kilómetros
Descanso – 11 de enero
Etapa 4 – 12 de enero
Chelforó – Chimpay. 51 kilómetros
Etapa 5 – 13 de enero
Bocatoma de Luis Beltrán – Isla 92 de Choele Choel . 39 kilómetros
Etapa 6 – 14 enero
Estancia Ferrari – Balneario Jorge Lavezzo, Conesa. 40 kilómetros
Descanso – 15 de enero
Etapa 7 – 16 de enero
Balneario de Conesa – Estancia San Bernardo. 48 kilómetros
Etapa 8 – 17 de enero
Balsa de Guardia Mitre – Establecimiento La Cantera. 68 kilómetros
Etapa 9- 18 de enero
La Cantera – Paseo de los Palistas. 47 kilómetros