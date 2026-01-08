En el Alto Valle la temporada de la fruta deja todo tipo de postales, a veces graciosas, y otras veces preocupante. Los camiones copan las Rutas 22, 65 y 151 en un desfile que traslada no solo lo que se cosecha, sino otros bienes. Este último caso sería el de un camionero que filmó una escena angustiante: un joven que se traslada, acostado, sobre la carga de leña que es trasladada en un acoplado, sin luces ni patente, sobre la Ruta 22.

No es novedad que muchos de los vehículos que se trasladan por las rutas regionales no deberían hacerlo, pero esto se agrava cuando se trata de camiones que realizan trabajos como el que se evidencia en este video: traslado de leña, de frutas, de materiales para la construcción.

El material fue enviado por un oyente de la AM550, quien expresó preocupación por "el pibe y el peligro que lleva viajando así arriba del camión, que encima no tiene luz ni patente", manifestó.

Las imágenes fueron captadas sobre el tramo de la Ruta 22 entre J.J. Gómez y Allen, cerca de la bodega Humberto Canale. Según el oyente de la radio, lo filmó hasta que lo perdió de vista, mientras conducía sobre esta vía nacional.

"Ando trabajando y los perdí de vista cerca de la Policía Caminera de Allen", relató.

Se mostró preocupado por lo que registró con su celular:

"Llega a pasar un accidente y la vida del pibito corre mucho peligro, y esto es algo que pasa muy seguido por esta ruta", se lamentó.

"Lo hago público para que se den cuenta de que clase de gente anda en los camiones y el peligro que generan", denunció.