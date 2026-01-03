El emprendimiento “Impasse” nació hace más de diez años en la ciudad de Neuquén, impulsado por sus fundadores Rosana Jurio y Adrián del Negro. En sus inicios, elaboraban vinos a pequeña escala a partir de uvas adquiridas a otros productores, en lo que se conoce como producción “de garage”.

Con el paso del tiempo, el proyecto fue consolidándose. Hace siete años se radicaron en Senillosa, donde hoy producen alrededor de 4.000 litros de vinos varietales y avanzan hacia una nueva etapa con la apertura de su propio establecimiento turístico y gastronómico.

Nueva bodega y restaurante en Senillosa

La obra que se encuentra en su tramo final contempla 500 metros cuadrados de superficie cubierta y semicubierta, donde funcionarán la bodega y un restaurante integrado al viñedo.

Según explicó Jurio, el objetivo es abrir el espacio al público y desarrollar una propuesta de enogastroturismo, una modalidad que combina la experiencia del vino con la gastronomía local, aprovechando la cercanía de Senillosa con Neuquén capital.

“Estamos a punto de inaugurar nuestro nuevo establecimiento para hacer enogastroturismo”, señaló la emprendedora.

Crédito provincial y apoyo institucional

El proyecto recibió asistencia financiera del Gobierno de la provincia del Neuquén, a través del Centro PyME-ADENEU, con aval del Fondo de Garantías del Neuquén (Foganeu) por el 100% del crédito.

Los fondos provienen de la línea Cadena de Valor del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El crédito será destinado principalmente a la compra de mobiliario, equipamiento para el almacenaje de vinos, sistemas de refrigeración y equipamiento de cocina, elementos clave para la puesta en marcha del restaurante y la bodega.

“Este crédito nos permite abrir la puerta”, expresó Jurio, al referirse al impacto del financiamiento en la concreción del proyecto.

Acompañamiento técnico desde el inicio

Desde el Programa Vitivinícola del Centro PyME-ADENEU, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria, “Impasse” recibe acompañamiento desde sus primeras etapas.

Asistencia técnica y formación

El organismo brindó asistencia técnica personalizada, además de capacitaciones y programas de formación orientados a profesionalizar la gestión del emprendimiento vitivinícola.

Promoción y ferias regionales

En materia de promoción, la bodega artesanal participó en ferias como Tienda de Sabores, lo que permitió posicionar sus productos en distintos puntos de la provincia y la región.

Jurio destacó que el acompañamiento provincial fue constante, tanto en líneas de financiamiento como en asesoramiento técnico, facilitando el crecimiento sostenido del proyecto.

Senillosa y el desarrollo del enoturismo

Para sus impulsores, Senillosa ofrece un contexto favorable para el crecimiento del turismo productivo. La localidad se proyecta como un punto estratégico para sumar propuestas vinculadas al vino y la gastronomía, con impacto en la economía local y regional.