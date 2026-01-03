El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, destacó que se trata de “todo un récord para la ciudad” y remarcó el fuerte impulso del sector. “La industria de la construcción, tanto en lo privado como en lo público, en la ciudad capital, tiene un empuje muy grande. Este año hemos desarrollado 165 contratos de obra pública, pero la obra privada no se queda atrás”, afirmó.

En el marco del Plan Orgullo Neuquino, Nicola señaló que el municipio avanzó con obras generales de infraestructura que incluyeron nuevas avenidas troncales, accesos a la ciudad, pavimentación de calles y ampliaciones del Paseo Costero. En ese sentido, explicó que estas intervenciones generan condiciones favorables para el desarrollo privado: “Toda la superficie urbana que ejecuta la Municipalidad sirve para que haya oportunidades en los privados para hacer sus desarrollos. Todo lo que se hizo en la costa de los ríos generó muchos proyectos que se están activando en esas zonas para el desarrollo de actividades económicas como la gastronomía o la hotelería o lo residencial”.

El funcionario subrayó que 2026 será un año superador en materia constructiva, con más de 300.000 metros cuadrados registrados. “Hasta el mes de noviembre superábamos los 270.000 metros cuadrados ya registrados y diciembre es un mes donde se registran muchos metros más. Este 2025 será un año récord”, expresó.

Secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola.

Nicola también destacó la política municipal de articulación entre el sector público y privado como una clave del crecimiento urbano. “La política de Estado que el intendente Mariano Gaido ha fijado apunta a articular entre lo público y lo privado. Las obras públicas que hacemos buscan generar oportunidades para que los privados desarrollen sus actividades”, sostuvo, y recordó que en la década del 80 la ciudad contaba con apenas seis edificios, mientras que hoy supera los 1.000.

“Hay una escala distinta de ciudad y eso hace que haya actividades nuevas económicas”, agregó, al mencionar el crecimiento de rubros como ascensores, montacargas y grúas.

Finalmente, el secretario precisó que del total de metros cuadrados registrados, el 35% corresponde a viviendas familiares y el 41% a viviendas unifamiliares. El 24% restante, explicó, se vincula a locales comerciales, industrias y oficinas. “Ese dato es distintivo de la ciudad y, si lo comparamos con otras ciudades, marca que Neuquén tiene un peso importante en el desarrollo de las obras y que está creciendo en esa línea”, concluyó.