El Senado de la Nación convirtió en ley este viernes el Presupuesto 2026, tras una extensa sesión marcada por cuestionamientos del peronismo y de algunos sectores dialoguistas a determinados artículos incorporados por el oficialismo. Con esta aprobación, el gobierno del presidente Javier Milei contará por primera vez con la denominada “ley de leyes” desde el inicio de su gestión.

La votación en general arrojó 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, reflejando un escenario de apoyos ajustados y fuertes diferencias políticas. El debate estuvo atravesado por reclamos vinculados al alcance de algunas partidas, la distribución de recursos y la inclusión de disposiciones impulsadas por La Libertad Avanza, que generaron resistencia en bloques opositores.

En ese contexto, la representación de Neuquén mostró un respaldo mayoritario al proyecto enviado por el Ejecutivo nacional. Los tres senadores por la provincia acompañaron la iniciativa: Nadia Márquez y Pablo Cervi, ambos de La Libertad Avanza, votaron de manera afirmativa, al igual que Julieta Corroza, representante del espacio La Neuquinidad. De esta manera, Neuquén aportó un apoyo pleno a la sanción del Presupuesto 2026.

Distinta fue la situación en Río Negro, donde la votación reflejó posturas divididas. Los senadores Martín Soria y Ana Marks, ambos del bloque Fuerza Patria, votaron en contra del proyecto, en línea con la posición crítica del peronismo. En cambio, Enzo Fullone, representante de La Libertad Avanza, acompañó la iniciativa con su voto afirmativo.

¿Cómo votaron la Ley de Inocencia Fiscal?

Además, el Senado de la Nación aprobó la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que introduce cambios en el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), la Ley de Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y el Código Civil y Comercial de la Nación.

La norma apunta a redefinir el tratamiento penal y administrativo de las infracciones tributarias y crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada, con el objetivo de reducir la conflictividad fiscal y otorgar mayor previsibilidad a los contribuyentes. Desde el oficialismo, además, se presentó como una herramienta para fomentar la eventual reincorporación de capitales no declarados, conocidos como “dólares del colchón”.

La votación dejó un respaldo unánime por parte de los senadores de Neuquén. Los tres representantes de la provincia acompañaron la iniciativa con su voto afirmativo, alineándose con la propuesta del Ejecutivo nacional. Nadia Márquez y Pablo Cervi, ambos de La Libertad Avanza, y Julieta Corroza, de La Neuquinidad, se pronunciaron a favor del proyecto, sin objeciones durante el tratamiento en el recinto.

En cambio, la delegación de Río Negro exhibió posiciones divididas. Los senadores Martín Soria y Ana Marks, de Fuerza Patria, votaron en contra de la ley, mientras que Enzo Fullone, de La Libertad Avanza, acompañó la iniciativa con su voto afirmativo. De esta manera, la provincia mostró diferencias internas frente a una norma que ya quedó sancionada y cuya implementación quedará ahora en manos del Poder Ejecutivo nacional.