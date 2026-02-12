El abogado Carlos Broitman solicitó este miércoles el sobreseimiento y la absolución de su defendido, el ruso Konstantin Rudnev, acusado de liderar una secta en la ciudad de Bariloche, aunque la justicia rechazó la petición.

De hecho, el juez federal Gustavo Villanueva consideró que la fiscalía todavía tiene tiempo para seguir investigando y para encontrar nuevas pruebas a la causa.

En ese sentido, el magistrado explicó que Broitman podría presentar su pedido recién a partir del 4 de abril, fecha prevista para que la fiscalía aporte las evidencias necesarias que llevarían a Rudnev a un juicio.

Según señaló Broitman, su pedido está basado en los problemas de salud del ciudadano ruso, quien fue apresado el año pasado, cuando intentaba viajar a Brasil, y permanece alojado en el penal de Rawson, a la espera de una resolución en la causa que lo tiene como principal acusado.

Rudnev habría perdido cerca de 50 kilos, y por ese motivo su abogado también había pedido la prisión domiciliaria, pero fue denegada, ya que el fiscal Fernando Arrigo consideró que era necesaria su permanencia en un penal de máxima seguridad.

La presentación de Broitman, según supo la agencia Noticias Argentinas, surgió en medio de su reciente denuncia por haber sido víctima de amedrentamiento y seguimiento, en su domicilio ubicado en el country 'El Venado' en el partido bonaerense de Canning.

El letrado presentó un hábeas corpus preventivo tras un confuso episodio ocurrido en la guardia del barrio privado: allí, según los dichos de Broitman, un hombre fingió ser empleado de la empresa Mercado Libre para confirmar su identidad y si residía allí.

Rudnev, por su parte, está acusado de liderar una secta con presuntas víctimas en Bariloche, en el marco de una investigación que incluye delitos vinculados a la trata de personas y de reducción a la servidumbre