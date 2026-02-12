El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, informó que se realizaron nuevos operativos de control vehicular en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de detectar y sancionar el uso de caños de escape antirreglamentarios. El procedimiento más reciente se llevó adelante en la intersección de Naciones Unidas y Circunvalación, donde se secuestró una moto equipada con un escape libre que no cumple con la ordenanza municipal vigente.

Buteler explicó que este tipo de dispositivos generan ruidos molestos y alteran la tranquilidad de los vecinos, por lo que el municipio continuará con los controles, labrando infracciones y secuestrando motos que no estén en regla. “No vamos a permitir que unos pocos perjudiquen a toda la comunidad. En Cipolletti las normas se respetan”, afirmó el jefe comunal.

El operativo contó con la participación de la Brigada Motorizada (B.M.A.) de la Policía de Río Negro, en un trabajo conjunto para reforzar la seguridad vial y el cumplimiento de la normativa.

Desde el Ejecutivo municipal se anticipó que los controles se mantendrán de manera sostenida, con el objetivo de reducir la contaminación sonora, garantizar el orden en la vía pública y promover una convivencia respetuosa. Asimismo, se subrayó que el respeto a las normas es un compromiso colectivo y que la participación de la comunidad resulta clave para consolidar un entorno urbano más seguro y saludable.

La política de controles es parte de una estrategia integral de seguridad vial que busca prevenir accidentes, ordenar el tránsito y desalentar prácticas que afectan la calidad de vida de los habitantes. En este sentido, se recordó que los caños de escape libres no solo generan ruidos excesivos, sino que también pueden alterar el rendimiento del vehículo y poner en riesgo la seguridad de quienes circulan.



