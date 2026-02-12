El miércoles de Argentina Open tuvo muchos encuentros de alto vuelo, pero el gran golpe de la jornada fue el triunfo de Alejandro Tabilo por 6-3, 3-6 y 7-5 ante João Fonseca. El chileno sorprendió al defensor del título de 2025, que llegó con una gran hinchada a sus espaldas, y sacudió Buenos Aires. Su siguiente rival será Tomás Etcheverry en cuartos de final.

En el inicio del partido, el trasandino aprovechó un flojo comienzo de Fonseca que parecía falto de ritmo. Con un break en el segundo game, Tabilo redondeó un sólido inicio 3-0 arriba. Si bien mantuvo la diferencia hasta el 4-1, una reacción del brasileño de 19 años lo acercó en el marcador a 4-3. A pesar de ese traspié, el chileno pudo recuperar esa ventaja de un quiebre y con soltura pudo definir el primer set con autoridad por 6-3, dejando en claro que estaba listo para dar el zarpazo.

En el segundo parcial la historia cambió y Fonseca mostró una imagen diferente en su juego, aunque no dejó de estar impreciso. Sin embargo, en este parcial Tabilo también tuvo varios errores que le permitieron al brasileño tomar la venaja con un quiebre para llegar al 4-2 con el que manejó la diferencia sosteniendo su servicio, redondeando el 6-3 que envió la historia a un set definitivo.

Con mayoría de brasileños en el público, el apoyo hacia Fonseca era casi unánime, pero Tabilo no se dejó amedrentar y, a partir de su sólida defensa pudo generar un break point que aprovechó en el cuarto juego. No obstante, el carioca reaccionó devolviendo el quiebre y restauró una la paridad que se mantuvo hasta el 5-5, momento clave del juego. Allí el chileno logró sostener su saque para luego presionar al campeón defensor, generarle errores y llevarse la ruptura en el duodécimo game que materializó el batacazo en 2 horas y 24 minutos de juego.

Gran victoria de Tabilo aprovechando sus momentos y volviendo a sacar a un ganador del Argentina Open, ya que llegaba tras ganarle al argentino Facundo Díaz Acosta, que se consagró en 2024. Ahora, el trasandino número 71 del ranking ATP tendrá una difícil misión ante Etcheverry, que viene de ganar un partidazo ante Román Burruchaga, con el objetivo de llegar a semis del torneo por primera vez en su carrera.