Los ocho cambios clave que impulsa el Gobierno en la reforma laboral y tensan la relación con los gremios

El Gobierno nacional se dispone a dar el primer paso concreto hacia una reforma integral del sistema de relaciones laborales, cuando el Senado comience a debatir el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei.

Desde el oficialismo, según supo la Agencia Noticias Argentinas, sostienen que se trata de una modernización inédita que favorecerá la formalización del empleo, mientras que los sindicatos y el peronismo la rechazan por considerarla regresiva en materia de derechos.

En ese marco, la CGT lanzó un plan de lucha que incluye una movilización y advirtió que, de no poder frenar la ley, buscará limitar su aplicación y avanzar luego por la vía judicial. “La solución no es gremial, es política”, repiten en la central obrera, aun cuando admiten que la capacidad de presión sindical no es la de otras etapas históricas.

Con cambios de último momento y un clima de fuerte incertidumbre política, estos son los ocho puntos centrales de la reforma laboral que generan mayor impacto:

1. Regreso de los tickets canasta

El proyecto habilita nuevamente los vales alimentarios como beneficios no remunerativos, sin aportes previsionales ni incidencia en aguinaldo o indemnización. El Gobierno sostiene que el esquema, actualizado y transparente, puede incentivar el consumo y reducir costos laborales, mientras que los gremios advierten sobre una posible desalarización encubierta.

2. Límites a la actividad gremial

Se regulan de manera estricta las asambleas sindicales, que deberán contar con autorización previa del empleador y no afectar la actividad de la empresa. Además, el trabajador no cobrará salario durante el tiempo que dure la asamblea, uno de los puntos más cuestionados por los sindicatos.

3. Restricciones a medidas de fuerza

El texto endurece las sanciones contra bloqueos y acciones que impidan el ingreso o egreso de personas y bienes en los establecimientos. También prohíbe expresamente cualquier forma de intimidación hacia quienes no adhieran a una huelga.

4. Fin de la ultraactividad de los convenios

Se elimina el principio que mantiene vigentes los Convenios Colectivos de Trabajo una vez vencidos. De aprobarse, los gremios deberán renegociar los CCT antes de una fecha límite o perderán lo acordado, quedando bajo la normativa general.

5. Vacaciones fragmentadas

La iniciativa habilita dividir las vacaciones en períodos mínimos de una semana. El Gobierno argumenta que permitirá mayor flexibilidad organizativa, especialmente en actividades con fuerte estacionalidad.

6. Período de prueba más extenso

El plazo se duplica de tres a seis meses para la mayoría de los trabajadores y se extiende a ocho meses en el sector agrario. Durante ese lapso, el empleador podrá despedir sin indemnización ni causa.

7. Indemnizaciones y condenas en cuotas

Se autoriza el pago de indemnizaciones por despido y condenas laborales en hasta 12 cuotas mensuales, sin necesidad de acuerdo con el trabajador. Para micro y pequeñas empresas, el esquema podrá extenderse hasta 18 cuotas.

8. Topes en el cálculo indemnizatorio

El proyecto fija un límite de diez años de antigüedad para calcular la indemnización y reemplaza la mejor remuneración del último año por un salario promedio. En un contexto inflacionario, los sindicatos advierten que el mecanismo reduce el monto final a percibir y posterga su cobro.

Mientras el Gobierno asegura contar con los votos para avanzar, la reforma llega al recinto rodeada de resistencia sindical y con la certeza de que, aun sancionada, abrirá un nuevo capítulo de conflicto político, judicial y social.