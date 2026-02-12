La marcha convocada frente al Congreso de la Nación derivó en enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional durante la tarde de este miércoles.

Los disturbios comenzaron alrededor de las 15.30, cuando un grupo de personas encapuchadas arrojó piedras y palos contra el vallado dispuesto por el operativo de seguridad. Las fuerzas respondieron con camiones hidrantes, gas pimienta y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.

A las 15.50, se registraron nuevos episodios sobre la calle Hipólito Yrigoyen, donde se escucharon detonaciones y cánticos contra la reforma laboral. Minutos después, cámaras de televisión captaron a personas rompiendo veredas y lanzando botellas contra el personal policial.

Preparación de bombas molotov

En uno de los momentos de mayor tensión, un grupo reducido levantó un muro improvisado y preparó bombas molotov, que fueron arrojadas hacia el cordón policial. La situación fue contenida con la intervención de camiones hidrantes.

Declaraciones de la ministra de Seguridad

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se pronunció a través de la red social X y confirmó los primeros detenidos y heridos.

“Las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica. Ante cualquier hecho de violencia, nuestras Fuerzas van a intervenir. Ya hay dos detenidos por agredir al personal. Tenemos tres efectivos de Gendarmería heridos y uno de la Policía Federal”, indicó en un primer mensaje.

Más tarde, amplió que los responsables “están identificados” y que se preservaron imágenes para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes. Según detalló, se trata de “decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada”.

Más de 30 detenidos

De acuerdo con información publicada por Infobae, el saldo parcial de los incidentes es de 32 detenidos.

17 personas fueron aprehendidas por la Policía Federal.

15 fueron detenidas por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Las detenciones se produjeron en el marco del operativo de seguridad desplegado en el perímetro del Congreso.

Quiénes participaron de la convocatoria

La protesta fue impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al proyecto de reforma laboral que se debatía en el Senado.

También participaron organizaciones sociales y sindicales como la CTA, ATE, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Polo Obrero, Territorios en Lucha y la Unidad Piquetera.

Se sumaron además gremios como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Camioneros, el sindicato de trabajadores bancarios y Sanidad, junto a partidos y espacios de izquierda como el MST y el PST.