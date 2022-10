La gran limpieza de los océanos ya ha comenzado

Por Hernán DI Menna

El proyecto The Ocean Cleanup alcanzó un hito importante el pasado 11 de octubre. Se logró extraer la captura individual más grande de desechos hasta la fecha. Se retiraron 10.086 kg de plástico de la Gran Parche de Basura del Pacífico después de sólo 6.5 días, lo que lleva un total de 145.518 kg extraídos hasta el momento. El anuncio se oficializó a través de su CEO Boyan Slat, de tan sólo 28 años: “Estoy orgulloso del equipo de The Ocen Cleanup por cruzar este hito, que es aún más notable considerando que el Sistema 002 todavía es un sistema experimental. Ahora que nuestra tecnología está validada, estamos listos para pasar a nuestro nuevo y ampliado Sistema 003 que se espera que capture plástico a un tasa potencialmente 10 veces mayor que el 002, a través de la combinación de mayor tamaño, mayor eficiencia y mayor tiempo de actividad”.

¿Pero que es The Ocean Cleanup? Es una fundación que desarrolla tecnología para extraer residuos plásticos y evitar que sigan entrando en las aguas del océano. La organización fue fundada en el año 2013 por Boyan Slat, un joven holandés, inventor y emprendedor, CEO de su organización que se encuentra en Delft, Países Bajos, y que, desde su origen, ha recibido donaciones por cerca de 31,5 millones de dólares de patrocinios como los de Marc Benioff, director ejecutivo de Salesforce.com, del filántropo Peter Thiel, de la fundación Julius Baer y de la compañía Royal DSM. The Ocean Cleanup también recaudó cerca de 2 millones de dólares con la ayuda de una campaña de micro mecenazgo en 2014.

Quién es Siat

Hijo de padres croatas, Boyan ha creado proyectos de ingeniería y construcción desde que tenía 2 años. A los 14 años consiguió un récord Guinness cuando lanzó 213 cohetes de agua de forma simultánea. Y a los 17, descubrió cuál era su objetivo tras un viaje a Grecia: buceando en aguas griegas, descubrió por primera vez con sus propios ojos que había más bolsas de plástico que peces.

Boyan era estudiante de ingeniería aeroespacial, pero lo dejó todo para dedicarse de lleno a este proyecto. Fundó a los 21 años la ONG ‘The Ocean Clean Up’ y presentó el proyecto durante una charla TED en Delft en 2012. Después de eso, le llovieron propuestas de financiamiento para sus ideas.

Cómo funciona la extracción

El Sistema 002 que acaba de probarse surge la investigación en profundidad de la contaminación que el plástico generaba en los océanos y con el deseo de acabar con la idea de que se consideraba imposible limpiarlo. El primer paso del proyecto fue la elaboración de un mapa de basura en el Pacífico. Para ello, Slat usó una flota de treinta barcos entre Hawaii y EEUU, para cuantificar la presencia de residuos a lo largo de 3,6 millones de km2.

Tiempo después, se llegó al formato: construir un sistema pasivo que emplease las corrientes marinas a su favor. Así nació la máquina The Ocean Cleanup que consta de varios tubos de 12 metros con pantallas de nylon debajo, que forman un recolector gigante. El concepto de Slat era: “En vez de ir a buscar la basura al mar, que sea el mar quien traiga la basura”. Para ello, instalan en zonas estratégicas barreras flotantes que atrapan el plástico atraído por las corrientes marinas, ahorrando energía y sin perjudicar a la fauna acuática, es decir que al no ser una red, los peces pueden escapar por debajo.

La máquina con la que recogen la basura puede barrer una zona equivalente a una cancha de fútbol cada 15 segundos, aseguran desde la ONG. El principal objetivo del System 002 es la recogida de plásticos superiores a 10 milímetros. Ahora, el próximo paso es poner a prueba la red System 003, un modelo tres veces más grande que su antecesora Jenny (en referencia al personaje de Forest Gum), con una longitud de unos 2,5 kilómetros. Además, The Ocean Cleanup planea utilizar de forma simultánea diez de estas gigantescas redes para acelerar aún más el retiro de la basura plástica de los mares.

La enorme isla de desechos plásticos apuntada a limpiar en el Océano Pacífico tiene un tamaño estimado de 1.600.000 km2, cinco veces el tamaño de la provincia de Buenos Aires.

Detractores

Como no podía ser de otra manera, ya han surgido voces que dicen que este sistema no tiene sustento. Se basan en la medición de basura generada por habitante y que este tipo de recolección no sería eficaz en términos de tiempo y costos. Otros apuntan a lo difícil que controlar los desechos que ya están en el mar. Tal como explican desde la organización 5 Gyres, las islas de plástico son en realidad una especie de nebulosa de microplásticos y nanoplásticos, materiales que se rompen continuamente por la acción mecánica del océano: algunos flotan y muchos otros acaban yéndose al fondo lo que no se llegaría a rescatar.

También se apunta a destacar que lo importante debería ser estudiar alternativas para que los buques pesqueros recogieran parte de los residuos que genera la actividad, una de las principales contaminadoras de los mares.

Más allá del uso de la ciencia y la tecnología a favor de ambientes saludabes, no debe perderse el foco de que el cambio real surge de un tratamiento de la basura eficiente, desde su recolección, separación y reciclaje y un exhaustivo plan de enseñanza a través de los establecimientos educativos y desde la más temprana edad para lograr controlar la basura que cada individuo genera. Pero que surjan investigaciones y proyectos para intentar salvar años de desinterés, no deja de ser una noticia esperanzadora.