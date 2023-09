El programa vespertino “Mejor de Tarde” que se transmite por AM550 y es conducido por Fernando Castro trató en algunas de sus ediciones la temática de cambio climático. En este caso, durante la tarde del miércoles tuvo como invitado en el piso a Joaquín Suárez Irigoyen, especialista en Desarrollo Sostenible y parte de la Subsecretaría de Estrategia para el Desarrollo.



Desde el comienzo, Suárez afirmó que el cambio climático “siempre existió” ya que, por definición, se trata de “una variación significativa en los componentes del clima que hace que a nivel global tenga una alteración, ya sea un aumento o una disminución”. Además indicó que “la temperatura media fue aumentando a raíz de la actividad humana”, y sobre todo en este último siglo con “la extracción de recursos que se encuentran bajo tierra: al extraerlos se genera esta modificación de la temperatura”.



Sin embargo, Joaquín Suárez argumentó que no solo es la extracción de los suelos generan el cambio negativo, sino las altas emisiones de metano y de dióxido de carbono. El especialista agregó que Argentina tiene un sector “muy emisor que es la agricultura” ya que las flatulencias de las vacas generan grandes cantidades de metano en sumatoria con las enormes cantidades de productos transgénicos que “cortan la biodiversidad de los territorios”.



En esta línea, Suárez afirmó que nuestro país emite entre 0,5 y 0,7% de todas las emisiones globales, lo que totaliza 186 millones de toneladas de dióxido de carbono, aunque reconoce que no hay cambios que se puedan hacer de la noche a la mañana: "Si mañana cierro Vaca Muerta y despliego aerogeneradores y paneles solares parece que ya está, y no", subrayó. El especialista ejemplificó cómo en Estados Unidos y en Europa (Pacto Verde) plantean "tomar al gas como combustible de transición con la idea de abandonar los fósiles", aunque entiende que es por otros conflictos comerciales: "Si ni siquiera en Europa tienen pensado cerrar la llave de los hidrocarburos, nosotros acá en Neuquén mucho menos".

Mirá la entrevista completa acá: