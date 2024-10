Tiny Desk: cómo nació el formato musical que volvió a ser furor en Argentina

Dicen por ahí que las grandes ideas surgen de los momentos más inesperados, como si el genio creativo tomara forma en los instantes más insólitos o cotidianos. Uno de esos ejemplos es el fenómeno de los Tiny Desk Concerts, un concepto que no sólo cambió la forma en que disfrutamos la música en vivo, en un formato que ha ganado millones de seguidores alrededor del mundo, y que nació en circunstancias poco convencionales y fruto de una broma.

Desde hace años, los Tiny Desk Concerts se han consolidado como uno de los formatos más populares de la industria musical. Artistas emergentes y grandes figuras de la música mundial han desfilado por las oficinas de la National Public Radio (NPR) en Washington D.C., para regalarnos sesiones acústicas únicas, llenas de intimidad y en un escenario muy atrayente: una simple oficina plagada de libros.

Cada una de estas presentaciones nos permite ver a los músicos como nunca antes: sin adornos, sin efectos ni producciones gigantescas, sólo su música, sus voces, casi siempre versionando sus clásicos, sus nuevos temas o tocando covers, y el pequeño escritorio que da nombre al proyecto. Una versión moderna y minimalista de lo que fueron los MTV Umplugged de los años 90s. Su duración también es un acierto: no duran más de 20 minutos, obligando a un set conciso y con conexión directa, lo que se dice al punto.

Sting y Shaggy hicieron una de las perfo más vistas de Tiny Desk Concerts.

Nace un género

Pero vayamos a la anécdota: su origen es casi tan modesto como la idea de un artista tocando en medio de una oficina. La historia del Tiny Desk comienza en 2008, cuando Bob Boilen (presentador de NPR y creador del programa All Songs Considered) y Stephen Thompson (coproductor de NPR) se encontraban en el famoso festival South by Southwest (SXSW) en Austin, Texas, buscando descubrir nuevos talentos. En ese contexto, se toparon con la presentación de Laura Gibson, una artista folk que, en ese entonces, apenas comenzaba a hacerse un nombre en la escena musical.

Boilen y Thompson estaban encantados con la música de Gibson, su voz suave y sus composiciones melódicas los cautivaron. Sin embargo, hubo un gran problema: el lugar donde se estaba presentando no era el adecuado para su estilo. Gibson tocaba en un bar ruidoso, lleno de personas que no estaban interesadas en la música y, para colmo, el sonido del espectáculo era muy precario. El ambiente festivo, los gritos y el ruido de la multitud hacían imposible disfrutar de las canciones. Esto dejó a los dos amigos un tanto frustrados.

Bob Boilen recuerda ese momento: “Era un bar horrible: la gente miraba partidos de básquet y animaban a sus equipos. Laura tenía una voz tranquila y apenas podíamos oírla”. Fue en ese instante, en medio de la decepción, que Stephen Thompson bromeó diciendo que para escuchar a Laura como se debía, debería tocar en el escritorio de Bob. Una idea que, en ese momento, parecía más una ocurrencia graciosa que una propuesta seria. “Stephen le dijo: Deberías venir a tocar a nuestra oficina. Simplemente me encendí, pensé que sería genial”, mencionó Boilen más tarde.

Y, aunque era solo una broma, resultó que esa chispa creativa fue el inicio de algo mucho más grande de lo que cualquiera podía imaginar. Laura Gibson tomó la sugerencia al pie de la letra y, apenas tres semanas después, llegó a las oficinas de NPR. Lo que sucedió a continuación marcó el nacimiento de una de las series de conciertos más emblemáticas de los últimos tiempos.

Boilen y Thompson no tenían un estudio de grabación profesional ni el equipo necesario para producir un concierto de alta calidad. Sin embargo, eso no los detuvo. Despejaron un escritorio en la oficina, colocaron algunos micrófonos, una cámara y dejaron que Laura tocara su música en el ambiente más natural posible, sin ediciones ni grandes arreglos. Fue una presentación cruda, íntima y auténtica, exactamente lo que ambos habían deseado cuando la vieron en aquel bar ruidoso de Austin. Aunque en ese momento no lo sabían, habían creado el primer Tiny Desk Concert.

A pesar de su simplicidad, o tal vez gracias a ella, la presentación de Gibson capturó algo especial. La intimidad que se creó en ese pequeño espacio de oficina fue única, y esa misma sensación ha sido la clave del éxito del Tiny Desk desde entonces. Como lo describió Boilen: “No había nada entre uno y el artista. Ningún video musical tonto de alguien corriendo por un campo. No estaba sincronizado con los labios. Sin reverb, ni detalles de estudio, solo la voz de Laura a través de un hermoso micrófono. Humilde. Simplemente funcionó”.

El set donde se desarrolla este formato musical que está marcando una era.

El fenómeno

Después de esa primera sesión, el concepto de los Tiny Desk Concerts empezó a tomar forma. Aunque al principio no tenían la intención de convertirlo en una serie, las reacciones positivas que recibieron los animaron a continuar. Vic Chesnutt, un músico de indie folk, fue el siguiente en tocar en las oficinas de NPR. Y, con cada nueva presentación, el Tiny Desk fue ganando más y más seguidores. Lo que había comenzado como un experimento se estaba convirtiendo en un fenómeno.

Con el tiempo, el proyecto creció exponencialmente, y lo que al principio era un espacio para músicos independientes, pronto se abrió a artistas de renombre mundial como Adele, Taylor Swift, BTS, Sting, Billie Eilish, Dua Lipa, Harry Styles, T-Pain y Alicia Keys han pasado por el escritorio más famoso del mundo. De hecho, fue la presentación de T-Pain la que marcó un antes y un después en la historia del formato. Su actuación sin Auto-Tune, mostrando su voz real y cruda, se volvió viral y atrajo millones de vistas, consolidando al Tiny Desk como una plataforma de culto.

Hoy en día, el Tiny Desk Concert es mucho más que un simple concierto por una plataforma. Es un desafío para los músicos, una oportunidad para mostrarse de manera auténtica, llanos, arriesgado sus propias versiones. Y, para el público, es una ventana a una experiencia única e irrepetible, donde las barreras entre el artista y el espectador desaparecen, y lo único que queda es la música, pura y desnuda.

Harry Styles, uno de los artistas más importantes del momento, también pasó por los estudios NPR.

Los 8 artistas argentinos que pasaron por el ciclo

Catriel y Paco Amoroso. Octubre 2024

Hace solamente unos días que se estrenó su sesión y ya dio que hablar. Logrando muy buenas versiones de temas de su último trabajo, ya llevan en menos de una semana casi dos millones de visualizaciones y muchas y buenas repercusiones en el ambiente musical global.





Nathy Peluso. Julio 2024

La cantautora nacida en Luján pero radicada desde chica en España, dio muestras de su histrionismo en los estudios de Whashington dejando muy buenas versiones de sus hits.

Trueno. Septiembre 2022

El artista oriundo de La Boca, deja ver en su lugar de origen en el set de filmación y que logró casi unas 10 millones de vistas en Youtube.

Nicky Nicole. Octubre 2021

Casualmente su ex novia, también tuvo su lugar hace algunos años, alcanzando hasta el momento las 26 millones de reproducciones en el canal de NPR Music.

Cande y Paulo. Mayo de 2021

En un hermoso dúo de contrabajo y piano, homenajeraron a Spinetta con muy cálidas versiones llegando a 16 millones de personas hasta la fecha.

Sofía Rei. Febrero 2014

De formación clásica, Rei compartió tres composiciones propias que mezclan ritmos folklóricos complejos y sincopados con una exposición vocal potente y jazzera.



Juana Molina. Junio 2014

La multifacética artista argentina puso toda su originalidad al servicio del formato, logrando climas interesantes.

