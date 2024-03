Un estudio privado identificó las ciudades más "maleducadas" del país

La consultora Preply elaboró el ranking de las ciudades argentinas más maleducadas del país. El informe midió 10 parámetros generales de conducta social, entre los que se destacaron "No recoger las heces de perro", "Arrojar papeles" o estacionar mal.

¿Qué quiere decir "maleducado"?

El término "maleducado" hace referencia a comportamientos o actitudes que se consideran groseros, irrespetuosos o inapropiados dentro de una sociedad o comunidad. Según la Real Académica Española (RAE), el adjetivo puede escribirse en una o en dos palabras, aunque la grafía simple es más recomendable.

¿Qué hace a una ciudad maleducada?

La investigación midió las prácticas más comunes entre los argentinos, con ciertos comportamientos destacando por su frecuencia:

No recoger las heces del perro - Puntuación: 7.17

Arrojar papeles o ensuciar la vía pública - Puntuación: 7.15

Estacionar mal los autos, obstruyendo el tráfico - Puntuación: 6.99

Permanecer abstraído con el teléfono en lugares públicos - Puntuación: 6.96

No reducir la velocidad al conducir cerca de peatones - Puntuación: 6.72

No ceder el asiento en el transporte público - Puntuación: 6.70

No respetar los semáforos al cruzar la calle - Puntuación: 6.63

No respetar los carriles confinados al transporte público o bicisendas - Puntuación: 6.59

No respetar el espacio personal - Puntuación: 6.33

Escuchar música sin auriculares en espacios públicos (transporte público, espacios comunes, etc.) - Puntuación: 6.21

¿Cuáles son las ciudades más mal educadas de Argentina?

San Miguel de Tucumán, con una puntuación media de 7.20.

Resistencia (Chaco), con una puntuación media de 6.93.

La Plata (Buenos Aires), con una puntuación media de 6.89.

Formosa Capital (Formosa), con una puntuación media de 6.87.

Posadas (Misiones), con una puntuación media de 6.86.

Mar del Plata, con una puntuación media de 6.81.

Gran Buenos Aires (GBA), con una puntuación media de 6.80.

Rosario (Santa Fe), con una puntuación media de 6.77.

La Rioja Capital (La Rioja), con una puntuación media de 6.62.

Guaymallén (Mendoza), con una puntuación media de 6.62.

De acuerdo con los resultados recabados por Preply, las ciudades con mayores índices de comportamiento maleducado en Argentina son: San Miguel de Tucumán (Tucumán), Resistencia (Chaco) y La Plata (Buenos Aires). Los conglomerados sobrepasaron la puntuación promedio nacional de 6.91, con calificaciones de 7.20, 6.93 y 6.89, respectivamente.

¿Cuáles son las ciudades más educadas?

En contraste la ciudad con altos índices de comportamiento maleducado fue Juan Martín de Pueyrredón (San Luis), quien emergió como un ejemplo de cortesía y buenos modales.