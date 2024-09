Atravesar grandes aguas y aceptar el caos para transformarlo

Por @lachicadelosastros

@sorormystique



Ningún mar en calma hizo experto a un marinero, semana de atravesar las grandes aguas y aceptar el caos para surfearlo, para transformarlo.

Esta es una de las semanas mas movidas de todo el 2024 en materia de configuraciones astrológicas y si bien se va el invierno que fue duro, incomodo y muy frio se va escoltado por grandes eventos astrológicos que nos dejaran buceando profundo las mareas internas.

Es una semana para aceptar el caos de lo que sucede, pues hay un orden de cosas que esta llegando a su final, hay una forma de hacer las cosas, o de estar en este mundo que esta mostrando su caducidad. Este martes 17 de septiembre tendremos una luna llena en piscis que además viene eclipsada y nos marca un doble final, sobre todo en asuntos y procesos emocionales. Ademas tenemos una cuadratura de Venus y Pluton, y el equinoccio de Primavera. Pero veamos como surfearla.



De dónde venimos

Venimos de grandes tensiones con Venus y Lilith sobre todo en cuestiones de relaciones afectivas, de vínculos y maneras de vincularse, en las que a través de revelaciones, o desilusiones estamos poniéndonos cara a cara con nosotros mismos y con cuales son nuestras necesidades emocionales. Con Lilith en Libra estamos reconociendo el valor de todo lo que nos sucede, de los vínculos que tenemos y generamos para poder tomar contacto con aquello que deseamos y queremos. Estamos haciendo una gran purga a nivel psiquico personal, en lo emocional y sobre aquellos vínculos en los que ya no sentimos reciprocidad o donde hay un desbalance en el dar y recibir. Con venus y Lilith estamos teniendo una maestría en valor personal, autoestima y darnos el lugar que nos merecemos.

En el orden colectivo, con Plutón que se devolvió a capricornio nos estará mostrando muy claramente en estos dos próximos meses, que hay vínculos que están basados en asimetrías de poder, donde unos dan para endeudar y otros no se permiten recibir o no se creen merecedores. Plutón estará trayendo mucha resistencia ahí donde el poder se ejerce de manera tiránica, caprichosa o de manera infantil. Y estará sacando trapitos al sol para una gran transformación.



Hacia dónde vamos

Esta semana tenemos mucho sucediendo en el cielo, pero voy a contarles aquí los eventos mas importantes que estarán trayendo momentos climax en lo emocional. Para empezar el Lunes tenemos a Marte en cáncer que estará haciendo tensión a los nodos lunares del karma, este es un aspecto que no hay que dejar pasar por que es de mucha incomodidad y muy desafiante. Marte estará reactivo defendiendo lo que cree que es suyo, esto puede traducirse como situaciones en las que estaremos peleando, luchando por ideas que nos definen, o nos identifican, por aquello en lo que creemos. O pueden haber reacciones impulsivas, agresivas de competencia. Por eso en el ámbito laboral como familiar será importante practicar la calma y la paciencia todo lo que se pueda esta semana.

Por otro lado y como si fuera poco el martes 17 de septiembre la luna se llena en a los 26 grados de piscis y se da el eclipse parcial de luna potenciando, y agitando las mareas emocionales. Esto trae un gran movimiento en nuestra fragilidad, vulnerabilidad. Y en su estado mas denso puede traer mucha tensión, ansiedad, o nerviosismo que lleva a la sensación de colapso. Por que recordemos que las lunas llenas nos hablan de finales, cierres de capítulos y culminaciones. Traen claridad en cuanto a todo eso que sostenemos, ya sean creencias, cosas, estados, situaciones etc y que ya no alimentan nuestro ritmo vital. Con esta luna algo de lo que estabas craneando en octubre 2023 se concreta y cambia de estado. Algo se termina, llega a su fin, se transforma. Quiza´s ese pacto interno que nos obliga al deber y no al placer por el ser, quizás esos habitos que nos mantienen esclavos y dependientes. Nos pone en una encrucijada, tenemos que elegir.

Como todo esto se dará en conjunción a Neptuno que también anda por piscis, la sensación es de que todo lentamente se diluye, se disuelve, se pierde en la niebla. Neptuno esta haciendo agua todo eso que nos daba seguridad en un momento de nuestras vidas, todo eso que nos gustaba y nos atraía y que ya no resuena con quienes somos hoy. Por eso pueden ser días de confusión, de tener la sensación de estar perdidos, de no saber que hacer.

Con esta lunación será importante poder aceptar el caos de lo que sucede, el vacio que deja todo eso que se disuelve, para alquimizar el presente. Aceptar las bendiciones aun así vengan de grandes tempestades. Todo esta cambiando y estos eventos potencian y magnifican la sensación de revelación. Pero no todo es caos y confusión. Neptuno nos pide que confiemos en la intuición que nos regala la transformación y la promesa de una nueva visión desde el corazon.

Neptuno nos anima a despertar de esas ilusiones, de esos estados de autoengaño pero confiando en que otra realidad es posible. Como cuando uno planta una semilla, que aunque imperceptible uno confía en su crecimiento, y esto promete el rebrote de nueva vida en cada flor, en cada fruto.

Y en ese sentido hacia el fin de semana el Sol ingresa al signo de Libra y se da el equinoccio de primavera, el balance entra la luz y la oscuridad, el dia y la noche, entre nuestros sueños y nuestras sombras. Y como las flores que comienzan a brotar, la vida vuelve a empezar, muchas veces, en cada estación se renueva nuestra fuerza, nuestra condición.

Todo lo que suceda esta semana, todas las personas que esten en tu vida, todas las aventuras y desventuras que surjan nos acomopañaran varios años por venir. Estas configuraciones tienen un impacto a largo plazo. Con un eclipse nos caen fichas, información que cambia nuestras decisiones. Nos damos cuenta de lo importante, lo esencial, lo que realmente vale la pena. Y como en estos movimientos están siendo protagonistas Venus planeta de las relaciones, y Pluton, que se cuadran por ultima vez en nuestras vidas, estaremos cayendo en la cuenta inevitablemente de aquellos vínculos con los que si queremos compartir nuestra vida, de aquellos vínculos en los que somos reconocidos y valorados, y que aportan una nueva visión o una nueva manera de amar.



En lo social

En lo social Plutón sigue revelando y sacando trapitos al sol situaciones que implican un desbalance en asuntos de poder. Cae el status de figuras publicas que ostentan poder. Serán semanas de mucha resistencia en lo colectivo social pues Marte puede volverse guerrero y reactivo en la defensa de lo que se considera justo, sobre todo si hay sentencias en lo social que se impongan de manera caprichosa y arbitraria y o a la fuerza. Todas estas configuraciones están alterando los ánimos. Y por ello esta es una semana para despertar la empatía todo lo que se pueda, pues todos estamos en el mismo mar, pero no todos en el mismo barco, y no todos navegamos el mar de la misma forma, tenemos distintas embarcaciones. Y esto es crucial para comprender que estamos todos hermanados por un mismo destino humano y que esta vez no necesitaremos hacer la guerra para crecer. Es importante despertar de esas dinámicas egoístas individualistas de pensar solo en el beneficio personal.

Por otro lado, es posible que tengamos noticias de algunos eventos naturales que tienen al elemento agua como protagonista, maremotos, tsunamis. También sigue vigente la activación de volcanes, a estar atentos al fuego.

Recuerden que no tenemos otro mundo, pero si podemos inaugurar otras maneras de vivir en este mundo.

Que sea una semana con toda la paz-ciencia, toda la que se pueda. Estrellas para todos.