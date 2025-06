"Cachito" Vigil: "El deporte me enseñó que querer no es lo mismo que poder"

"El deporte me enseñó muchas cosas. Primero, que en cualquier momento se puede ganar o perder. Que te pueden elegir o no. Que una estrategia puede salir bien o no. Que podés conseguir lo que te proponías o no. Y que querer no es lo mismo que poder", explicó el ex jugador y entrenador de hockey sobre césped Sergio "Cachito" Vigil en diálogo con Mejor Informado, sobre los valores que le otorgó el deporte.

El ex jugador y entrenador de hockey sobre césped, Vigil integró el seleccionado argentino masculino y logró importantes hitos, como la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1984 y la recordada victoria contra Pakistán en 1986. También se destacó en el Club Ciudad de Buenos Aires, con el que obtuvo siete títulos.

Su pasión por el hockey lo llevó a incursionar en la dirección técnica desde muy joven. En 1997, asumió como entrenador del seleccionado femenino argentino, conocido posteriormente como Las Leonas. Bajo su liderazgo, el equipo se consolidó como una potencia mundial y obtuvo logros históricos, como la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y el oro en los Juegos Panamericanos de 1999, el Champions Trophy 2001 y el Campeonato del Mundo 2002

Consultado sobre si los aprendizajes que involucra el cuerpo, el alma y las emociones también forman parte de su recorrido como deportista, señaló "el aprendizaje real, profundo, es el que te toca por dentro. No solo es entender algo, es sentirlo, vivirlo. Y eso te cambia".

El actual Head Coach del seleccionado femenino de hockey de Chile comentó que el deporte de alto rendimiento "nos enseña que perdemos muchas más veces de las que ganamos. Pero si sos capaz de aceptar esos intentos fallidos, si seguís, si perseverás ahí aparece el verdadero ganar". Y agregó que no se refiere solo a ganar un partido poirque "a veces perdés un partido y ganás comprensión; a veces no alcanzás la meta pero sentís paz, porque diste todo. Y otras veces, incluso ganando no podés dormir".

Sostuvo que "el juego de la vida es un proceso" pero "si no vivís ese proceso, no estás jugando, y si no estás jugando no estás viviendo".

Mirá la entrevista completa con Sergio "Cachito" Vigil: