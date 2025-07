Después de 14 años de relación, Sandra Borghi y Fernando Casanello decidieron poner punto final a su vínculo sentimental. La noticia fue dada a conocer por la panelista Fernanda Iglesias en el programa Puro show, donde compartió detalles de esta ruptura que sorprendió al entorno de la conductora.

Según Iglesias, la decisión fue tomada por Borghi, quien enfrentó un proceso difícil para llegar a esta determinación. “Ella la peleó mucho. La decisión fue de ella”, afirmó la panelista, y añadió que el desgaste en la pareja se dio por un desencuentro producto de un crecimiento personal desigual: “Cuando vos crecés mucho el otro quizás no tanto, cuando hay un desencuentro en la pareja, un desgaste son 14 años”.

Fernanda también destacó la emotividad que rodeó el reciente cumpleaños número 50 de Sandra, celebrado con gran alegría, pero sin la presencia de Casanello. “Hace poco festejó sus 50 años a todo trapo. Él no fue al cumpleaños, pero sí fue la hija de él. Fue muy emotivo, porque cuando ella habló en la torta la nena lloraba”, relató la panelista.

La conductora mantendría un vínculo cercano con la hija de Casanello, con quien incluso compartieron una cena en las últimas semanas. “Ella es muy macanuda, muy copada. Muy buena mina. Se está bancando la separación con mucha entereza”, señaló Iglesias sobre la actitud de Borghi frente a esta nueva etapa.

En el mismo programa se difundieron imágenes del festejo y se compartió un fragmento del discurso que Sandra pronunció al soplar las velitas. En sus palabras se percibió un mensaje de renovación y firmeza: “Ahora voy por la otra mitad de la vida, por el otro 50. Y sé muy bien lo que quiero, pero también sé lo que ya no quiero. Y por eso quiero compartir con todos ustedes lo que ya no quiero en la vida”.

Continuó expresando un cambio de actitud personal: “Ya no digo lo que quiero hacer, lo hago. Ya no busco excusas para avanzar, avanzo. Ya no voy donde no quiero estar, ya no vivo pendiente de lo que dirán los demás. Ya no insisto donde no es o donde no hay con quién”.

Desde el panel interpretaron estas frases como un mensaje dirigido a su expareja, aunque con respeto y cariño: “No sé si la palabra es palito, porque ella lo quiere mucho, pero las cosas son dirigidas hacia él”.