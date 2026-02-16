Javier Milei está escribiendo un capítulo inédito en la historia diplomática argentina. Ningún presidente del país sudamericano jamás visitó tantas veces Estados Unidos ni mantuvo tantos encuentros con un mandatario estadounidense en tan poco tiempo. Con cinco reuniones ya concretadas con Donald Trump y dos más programadas para febrero y marzo, Milei alcanzará la cifra récord de siete encuentros.

El próximo miércoles 19 de febrero, Milei partirá a Washington para participar de la primera sesión de la Junta de la Paz, un foro creado por Trump para resolver crisis mundiales. Esta reunión, dedicada a trazar una hoja de ruta para reconstruir Gaza y terminar con Hamas, ha generado rechazo de las principales potencias europeas —Alemania, Francia y Reino Unido— que la ven como una amenaza al Consejo de Seguridad de la ONU. En América Latina, Brasil, México y Colombia también cuestionaron esta iniciativa. Argentina y Paraguay son los únicos dos países de la región que participarán, consolidando a Buenos Aires en el centro del nuevo tablero geopolítico que propone Washington.

El 7 de marzo, Trump convocó a una cumbre en Miami que expone la fractura ideológica más profunda de América Latina. De un lado: Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Honduras, Ecuador y Perú, países alineados con la visión de Trump. Del otro: Brasil, Colombia y México, con fuertes lazos comerciales con China. El objetivo es contundente: frenar el plan de Xi Jinping para controlar recursos naturales, producción alimentaria y rutas comerciales en la región. Esta cumbre busca bloquear todos los contratos que fortalezcan la presencia china en infraestructura, minerales críticos e inteligencia militar.

Desde Miami, Milei volará directo a Manhattan para protagonizar el "Argentina Week" entre el 9 y 11 de marzo, el mayor evento de presentación del país al mundo inversor. Organizado por la Embajada argentina, el fondo Kaszek y los gigantes JP Morgan y Bank of America, el evento contará con la participación de Jamie Dimon, CEO de JPMorgan. El 10 de marzo, Milei disertará ante los principales inversores internacionales para promover inversión privada en el país. El embajador Alec Oxenford lo resumió: "Argentina dejó de ser una curiosidad y empezó a ser algo respetado".

Además, el presidente tiene previsto asistir el 11 de marzo a la ceremonia de asunción de Antonio Kast en Chile, con quien mantiene afinidad ideológica, antes de retomar su agenda en el interior argentino con una visita a Tucumán programada para el 19 de marzo.